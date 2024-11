Empresa de aeronaves comerciais consegue 70 encomendas na Expo Aeroespacial de Zhuhai

A Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), produtora do avião a jacto regional ARJ21, anunciou na terça-feira que o modelo tem um novo nome: C909. O fabricante assegurou 70 encomendas do modelo à Hainan Airlines e à Colorful Guizhou Airlines no dia de abertura da 15ª Exposição Aeroespacial Internacional da China em Zhuhai, na província de Guangdong, no sul da China.

À medida que os aviões de grande porte passam da fase de investigação e desenvolvimento para a fase de industrialização, um número crescente de aviões comerciais produzidos internamente tem entrado em funcionamento. A unificação dos nomes dos produtos aeronáuticos da COMAC ajudará a moldar a imagem dos produtos serializados e aumentará ainda mais o reconhecimento do produto e a influência da marca, disse a COMAC.

Actualmente, a COMAC tem os modelos C919 e C929, e o avião de passageiros de fuselagem larga C929 tem uma capacidade prevista de 280 lugares e um alcance de 12.000 quilómetros. Os trabalhos de concepção preliminar estão em curso.

A COMAC disse que um total de 150 aeronaves C909 foram entregues desde a sua estreia comercial em 2016, transportando com segurança mais de 17 milhões de passageiros. O C909 oferece uma variedade de configurações de cabina, incluindo cabinas de duas classes com 78 lugares, uma configuração de 90 lugares totalmente económica e configurações económicas de alta densidade com 95 ou 97 lugares.

Com fortes capacidades de descolagem e aterragem em aeroportos com pistas curtas e estreitas, a capacidade da aeronave para suportar ventos cruzados torna-a altamente adaptável aos ambientes operacionais nas fronteiras da China, Sudeste Asiático, África e outras regiões ultramarinas, disse a COMAC. Além disso, o avião C909 pode utilizar combustível de aviação sustentável misturado até 50% em voos comerciais para satisfazer as diversas necessidades dos clientes.

Relativamente às novas encomendas, a Hainan Airlines fez uma encomenda confirmada de 40 C909s. A Colorful Guizhou Airlines fez uma encomenda de 30 aviões C909, dos quais 20 são encomendas confirmadas e 10 são encomendas com intenção.

“Este nome realça o forte enfoque da COMAC nos aviões regionais domésticos e significa a sua crescente atenção a este segmento”, disse Lin Zhijie, um analista de mercado independente. De acordo com Lin, o novo nome ressalta o compromisso da COMAC em desenvolver uma gama de modelos de aeronaves em série e sinaliza planos para expandir ainda mais a série 9×9.

“A verdadeira competição na indústria aeronáutica está na gama de modelos”, observou Lin, acrescentando que os fabricantes estão a trabalhar no sentido de satisfazer toda a gama de necessidades dos clientes através da oferta de diversos modelos.

No atual Zhuhai Airshow, a COMAC levou sete aeronaves para a exposição e associou-se a mais de 50 empresas nacionais e internacionais para criar o primeiro pavilhão da indústria de aeronaves comerciais do país.