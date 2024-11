Tufão | IC e DSAMA lançam alertas de prevenção

O Instituto Cultural (IC) lançou ontem um apelo aos responsáveis de todos os edifícios patrimoniais, especialmente dos localizados nas zonas baixas, para tomarem medidas de protecção que salvaguardem o património contra o vento e inundações. O alerta foi lançado numa altura em que vigorava o sinal 1 de tufão e quando as autoridades apontavam a possibilidade “moderada a relativamente alta” de içar hoje o sinal 3.

Entretanto, a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) dirigiu um apelo para uma maior atenção e prevenção por parte dos profissionais do sector marítimo, incluindo as embarcações de pesca e pontes-cais do Porto Interior. “Os itinerários do transporte marítimo de passageiros serão suspensos tendo em conta a deterioração das condições no mar, pelo que os cidadãos e turistas devem fazer as devidas preparações para evitar que a sua viagem seja afectada”, indicou a DSAMA.

O Porto Interior tem actualmente mais de 60 embarcações de pesca e mais de 20 embarcações de obras, sendo sugerido que se tomem “medidas de protecção o mais cedo possível”, tendo em conta que “as condições meteorológicas de Macau vão piorar de forma faseada”.