Guia | IAM promete mais atenção após árvore atingir mulher

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) afirma estar “muito atento ao incidente da queda de uma árvore na Colina da Guia” que ocorreu na segunda-feira, e deixou uma mulher ferida, embora a gravidade dos ferimentos não seja conhecida. Na mensagem é indicado que o IAM terá enviado os “devidos sentimentos” à mulher, não foi feita uma actualização do estado de saúde.

“De acordo com a avaliação preliminar, o acidente deveu-se à corrosão causada pela podridão radicular, que resultou na instabilidade e, consequentemente, na queda da árvore”, foi explicado. “O pessoal do IAM também realizou inspecções às árvores à volta no local do acidente e não foram encontradas, por enquanto, quaisquer anomalias”, foi acrescentado. A árvore tinha nove metros e de acordo com o IAM a última inspecção às árvores da zona tinha sido feita “meados de Agosto deste ano”.

“O IAM irá acompanhar de perto o incidente e reforçará a inspecção das árvores com riscos”, foi prometido.