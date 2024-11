Zhuhai | 35 mortos e 43 feridos em atropelamento propositado

Vários praticantes de desporto foram atropelados na segunda-feira à noite, em Zhuhai por um automóvel conduzido por um homem insatisfeito com um processo de divórcio. Após o silêncio inicial das autoridades, foram confirmadas 35 vítimas mortais e 43 feridos. O suspeito estava ontem em coma depois de ter tentado o suicídio

Um carro atropelou dezenas de pessoas em Zhuhai, a cerca de 10 quilómetros da fronteira com Macau, num ataque intencional. À hora de fecho desta edição, as autoridades davam conta de 35 vítimas mortais e 43 feridos. A tragédia aconteceu na noite de segunda-feira, pelas 19h48, e as autoridades começaram por confirmar que “vários peões” foram atingidos, sem concretizar o número de feridos ou mencionar a existência de vítimas mortais.

Passadas cerca de 24 horas do ataque, a polícia de Zhuhai confirmou o pior, revelou o número de mortos e feridos, e que o possível motivo teria sido o suspeito ter ficado transtornado com uma decisão judicial relativa à separação de bens num processo de divórcio.

Depois dos atropelamentos, o condutor pôr-se em fuga e antes de ser detido pela polícia terá tentado suicidar-se com golpes de arma branca no pescoço e noutras partes do corpo. Até ontem à noite, as últimas informações oficiais indicavam que o suspeito estaria em coma.

Morte nas redes sociais

Nos vídeos captados no Centro Desportivo Xiangzhou, onde estavam concentradas várias pessoas a fazer exercício físico, vê-se a viatura a acelerar contra a multidão, sem que se vislumbre uma tentativa de travar para evitar os atropelamentos. Ao mesmo tempo, é possível observar peões a tentarem fugir à frente do veículo, face à iminência do embate.

As imagens recolhidas durante o ataque também mostram grupos de pessoas feridas no chão, ao mesmo tempo que outros usam o telemóvel, alegadamente para contactar as autoridades e as equipas de emergência. É também visto um homem a tentar a reanimação cardiorrespiratória de uma das vítimas.

Porém, as pesquisas sobre o incidente nas redes sociais chinesas foram fortemente censuradas, com quase todo o conteúdo partilhado a ser removido. Uma pesquisa na rede social Weibo sobre o centro desportivo dava ontem apenas alguns resultados.

De acordo com o portal HK01, órgão de comunicação social de Hong Kong, num dos vídeos publicados nas redes sociais ouve-se quem está a gravar gritar “morreram muitas pessoas”.

A mesma fonte apresenta também depoimentos de testemunhas que estavam no local, que afirmaram que o condutor terá circulado na pista de corrida várias vezes para tentar atingir mais pessoas.

O presidente Xi Jinping reagiu à tragédia categorizando o incidente como sendo de uma “natureza extremamente vil”. “É necessário envidar todos os esforços para tratar os feridos e confortar e cuidar das vítimas e das suas famílias. Os assassinos devem ser severamente punidos de acordo com a lei. Todas as regiões e serviços competentes devem aprender profundamente as lições desta tragédia, tirar conclusões, e reforçar a prevenção e o controlo das fontes de risco”, acrescentou o presidente chinês.