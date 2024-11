Burla | Jovem perde 273 mil patacas

Uma jovem não residente apresentou queixa junto das autoridades, depois de alegadamente ter perdido 273 mil patacas, devido a uma burla em que os alegados criminosos se fizeram passar por empregados da aplicação de pagamentos móveis Alipay.

De acordo com o relato apresentado pelas autoridades, o caso aconteceu na tarde de segunda-feira, quando a jovem recebeu uma chamada telefónica em que foi informada que tinha de actualizar os dados pessoais no Alipay, devido a novos termos do contrato.

Os burlões também enviaram uma hiperligação à jovem para que inserisse os seus dados e transferisse 245 mil yuan, como parte de um “fundo de protecção de utilização do serviço”. Após fazer a transferência, a jovem apercebeu-se que não fazia sentido pagar por um fundo de protecção, pelo que apresentou queixa junto das autoridades, que ainda estão a investigar o caso.

Phishing | Mensagens resultam em burlas de 48.700 patacas

Dois idosos em Macau foram burlados em cerca de 48,700 patacas, depois de terem sido enganados por mensagens de phishing. Os casos foram divulgados ontem pela Polícia Judiciária (PJ).

O phishing é uma técnica de burla, em que os burlões fazem sites online ou mensagens a simularem serem sites autênticos, para obterem os dados dos utilizadores e poderem aceder às contas, de forma a movimentarem o dinheiro das vítimas. O primeiro caso aconteceu a 7 de Novembro.

O idoso seguiu as instruções contidas na mensagem, e acabou burlado. Também a outra vítima, foi enganada num esquema semelhante, mas a 11 de Novembro. As perdas totais foram de 48,700 patacas.