Piloto de avioneta que chocou com edifício mais alto de Pequim faleceu

Pequim confirmou que o piloto da avioneta que chocou contra um arranha-céus da capital chinesa morreu e que outras 13 pessoas ficaram feridas, na primeira referência pública ao incidente por parte de autoridades ou meios de comunicação chineses.

O acidente ocorreu às 17h55, hora local de sexta-feira, nas imediações da terceira rodovia de contorno de Pequim, onde uma aeronave desportiva leve, monomotor e biposto, colidiu em voo contra “um edifício de grande altura”, segundo uma conta das autoridades do distrito de Chaoyang, em Pequim, na rede social Wechat.

A escassa comunicação não identifica o piloto nem precisa o nome do edifício contra o qual o avião colidiu, embora o acidente tenha ocorrido contra o China Zun, também conhecido como CITIC Tower, o arranha-céus mais alto de Pequim.

A fonte indicou que o piloto era o único ocupante do aparelho e que os 13 feridos recebem tratamento médico, embora se desconheça se correm perigo de vida ou as circunstâncias em que sofreram lesões.

O texto acrescenta que “os departamentos competentes investigam as circunstâncias do acontecimento”, sem dar mais pormenores sobre o incidente. O comunicado também não esclarece de onde descolou a aeronave ou qual era o seu destino previsto, nem as causas pelas quais colidiu contra o edifício.

Até à publicação da mensagem oficial, os meios de comunicação chineses não tinham referido qualquer informação sobre o caso e as buscas em plataformas locais como Weibo ou Douyin não apresentavam resultados recentes sobre o impacto, enquanto as imagens e vídeos do incidente circulavam no X, rede social bloqueada na China.

A mensagem

Mesmo após as informações das autoridades, as imagens dos danos causados na sexta-feira pelo impacto e dos destroços da pequena aeronave continuavam sem circular nas redes sociais do gigante asiático.

O incidente ocorreu em Guomao, um dos principais distritos financeiros da capital chinesa, uma área de intensa actividade empresarial onde têm sede numerosas empresas chinesas e estrangeiras e que costuma registar uma elevada afluência no final da semana laboral.

O impacto provocou um buraco na fachada envidraçada do China Zun, a grande altura, e a queda de fragmentos da aeronave numa via próxima ao arranha-céus e peças dos níveis superiores.

A base de dados Aviation Safety Network, da Flight Safety Foundation, já tinha incluído na sexta-feira uma entrada sobre o incidente na qual identificava a aeronave como um Sunward SA 60L Aurora com matrícula B-12PP, embora advertisse que a informação disponível procedia por enquanto de fontes não oficiais.

O sinistro ocorreu numa capital submetida a um estrito controlo de segurança devido à condição de sede do Governo Central e do Partido Comunista Chinês, com amplos dispositivos de vigilância e restrições sobre o uso de drones e do espaço aéreo de baixa altitude reforçadas nos últimos meses. O China Zun tem 528 metros de altura, foi inaugurado em 2018 e tornou-se então no arranha-céus mais alto da capital chinesa.