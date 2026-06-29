DeepSeek | Preparada vaga de contratações em disputa por talento na IA

A empresa chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek lançou uma campanha de recrutamento para duplicar a dimensão de muitas das suas equipas, procurando acelerar a comercialização da tecnologia e reforçar a competitividade. Em comunicado, a empresa afirmou que pretende “expandir todos os departamentos”, acrescentando que muitas equipas deverão duplicar de dimensão.

A iniciativa assinala uma nova fase para a DeepSeek, que procura evoluir de um laboratório centrado na investigação para uma empresa de produtos de IA, ao mesmo tempo que prepara a sua primeira ronda de financiamento externo.

As vagas abertas abrangem gestores de produto, especialistas em operações, engenheiros de infra-estruturas e gestores de dados, incluindo perfis com experiência em áreas como direito, medicina e linguística, sinalizando uma aposta no desenvolvimento de aplicações específicas para diferentes sectores.