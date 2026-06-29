Camboja | China elogia combate às burlas digitais num encontro em Pequim

O Presidente chinês elogiou a “determinação e as acções” do Camboja no combate às burlas digitais, durante um encontro em Pequim com o antigo primeiro-ministro cambojano Hun Sen no qual defendeu mais cooperação bilateral

Xi Jinping teceu elogios à forma determinada e pragmática como as autoridades do Camboja têm combatido o fenómeno das burlas digitais, durante uma reunião com o antigo primeiro-ministro cambojano Hun Sen em Pequim. Segundo um comunicado divulgado pela agência oficial Xinhua, Xi afirmou que a China está disposta a colaborar com Phnom Penh para “erradicar completamente este flagelo” da criminalidade cibernética.

Nos últimos anos, o Camboja tornou-se um dos principais centros de burlas digitais do Sudeste Asiático, muitas delas operadas por redes criminosas de origem chinesa e com vítimas em todo o mundo, incluindo em Portugal, segundo denúncias das Nações Unidas e de organizações não-governamentais.

Durante o encontro, realizado no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Xi afirmou que a China pretende estabelecer uma “parceria de segurança” com o Camboja, país que classificou como uma prioridade da diplomacia chinesa de boa vizinhança. Pequim e Phnom Penh anunciaram, nos últimos meses, um reforço da cooperação no combate às burlas informáticas. No entanto, especialistas e organizações não-governamentais acusam as autoridades cambojanas de conivência com redes criminosas que transformaram este tipo de fraude num negócio altamente lucrativo.

Xi reiterou ainda o apoio da China ao Camboja na defesa da sua soberania e segurança, bem como na escolha de um modelo de desenvolvimento “adequado às suas condições nacionais”.

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Em Maio, um sobrinho de Hun Sen anunciou que detinha 30 por cento das acções de uma empresa financeira ligada a um centro de burlas online e branqueamento de capitais. Ainda assim, segundo a Xinhua, Hun Sen, que é pai do actual primeiro-ministro do país, afirmou que o combate às fraudes nas telecomunicações constitui uma “prioridade actual” do Camboja e manifestou disponibilidade para aprofundar a cooperação com Pequim nesta área.

Hun Sen, de 73 anos, governou o Camboja entre 1985 e 2023. Actualmente preside ao Senado e ao Partido Popular do Camboja (CPP), mantendo uma forte influência política, apesar de ter sido sucedido como primeiro-ministro pelo filho, Hun Manet.

O encontro decorreu no âmbito de uma visita de Hun Sen à China, à frente de uma delegação de alto nível que deverá reunir-se também com outros dirigentes chineses.

A China é um dos principais parceiros económicos e políticos do Camboja, tendo financiado grandes projectos de infra-estruturas e reforçado a cooperação nas áreas da segurança e da defesa, incluindo a renovação da base naval de Ream, cujo alegado uso militar pela China tem sido negado por Pequim.