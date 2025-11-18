Hong Kong | Detidas 15 pessoas suspeitas de branquear quase 130 milhões de euros

O alegado grupo criminoso fazia empréstimos avultados através de uma empresa legítima criada para o efeito. A operação resultou ainda na apreensão de relógios e outros produtos de luxo, além de grandes quantidades de dinheiro vivo

A polícia de Hong Kong deteve 15 pessoas suspeitas de pertencerem a um grupo que terá branqueado 1,16 mil milhões de dólares de Hong Kong (128,6 milhões de euros) provenientes de actividades criminosas. De acordo com a imprensa da região semiautónoma chinesa, a polícia anunciou que cinco dos detidos – três homens e duas mulheres – foram já acusados de branqueamento de capitais e terão sido ontem presentes a tribunal.

Os restantes suspeitos, sete homens e três mulheres com idades entre 27 e 62 anos, permanecem detidos, acrescentou a polícia, no domingo à noite.

Uma investigação identificou um alegado grupo criminoso que terá usado 21 contas bancárias pessoais e três contas de empresas para branquear 1,16 mil milhões de dólares de Hong Kong desde 2016. O grupo criou uma empresa financeira, aparentemente legítima, dedicada à concessão de empréstimos de elevado valor, mas cujas operações eram alegadamente usadas para a lavagem de dinheiro.

As detenções aconteceram numa operação lançada na quinta-feira, na qual a polícia também apreendeu relógios, joias e bolsas de luxo, documentos bancários e 24,7 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro. Mais tarde, a polícia congelou aproximadamente 1,6 milhões de dólares de Hong Kong, alegadamente provenientes de actividades criminosas, em contas bancárias pertencentes a três dos detidos.

Jogo abaixo

A operação decorreu em quatro diferentes locais de Hong Kong, onde a polícia suspeitava que decorriam actividades ilegais de jogos de fortuna e azar. A vizinha região de Macau, a capital mundial do jogo, é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Em Hong Kong apenas são legais as apostas em corridas de cavalos e em jogos de futebol, todas operadas pela mesma empresa, o Hong Kong Jockey Club (HKJC), em regime de monopólio. O parlamento do território aprovou em 11 de Setembro a legalização das apostas em jogos de basquetebol, que tem como um dos objectivos desviar fundos do mercado ilegal para circuitos controlados, segundo o Governo local.

O HKJC disse que deve começar a aceitar apostas em jogos de basquetebol em Setembro de 2026, início da próxima época da NBA, a liga masculina norte-americana de basquetebol.