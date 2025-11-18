Washington espera concluir acordo com Pequim até fim de Novembro

O secretário norte-americano do Tesouro, Scott Bessent, disse no domingo que “espera” que o acordo entre os Estados Unidos e a China sobre as exportações de terras raras possa ficar formalmente concluído em dez dias.

“Ainda não finalizámos o acordo”, mas “esperamos fazê-lo até ao Dia de Acção de Graças”, ou seja, 27 de Novembro, declarou Bessent na cadeia televisiva Fox News. O responsável da administração norte-americano pela pasta da Economia também se disse “convencido” de que “a China cumprirá os seus compromissos”, mas caso contrário, advertiu, Washington dispõe de “muitos mecanismos” para retaliar.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, reuniram-se no final de Outubro para atenuar o conflito comercial entre as duas maiores potências económicas do mundo. Na sequência desta reunião, Pequim aceitou suspender, por um ano, restrições adicionais impostas algumas semanas antes às exportações de terras raras, que contêm os metais cruciais para o sector tecnológico mundial.

Acerto de contas

Essas terras são extraídas em vários países, incluindo os Estados Unidos, mas a China detém quase um monopólio no processamento destas matérias para as tornar utilizáveis na indústria.

Segundo Scott Bessent, o acordo sino-americano prevê que as terras raras “circulem livremente como antes de 4 de Abril”, data em que Pequim tinha imposto várias restrições à exportação em resposta às tarifas alfandegárias decretadas pela administração de Donald Trump.

No âmbito do acordo anunciado no final de Outubro, Washington vai reduzir de 57 por cento para 47 por cento as tarifas alfandegárias aplicadas aos produtos chineses que entram no mercado americano. A China comprometeu-se também a comprar 12 milhões de toneladas de soja aos Estados Unidos até ao final do ano, e 25 milhões por ano depois disso.