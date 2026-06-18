Qinghai | Dois novos sismos abalam província após terramoto que causou um morto

Dois sismos, de magnitude 3,3 e 4,1, abalaram, entre a noite de terça-feira e a manhã de ontem, a prefeitura de Haixi, oeste da China, na sequência do sismo que no dia anterior causou um morto e oito feridos.

O Centro de Redes Sismológicas da China informou que o primeiro dos novos tremores ocorreu às 22:19 de terça-feira, com magnitude de 3,3, a 10 quilómetros de profundidade.

O segundo ocorreu às 10:06 de ontem, com magnitude de 4,1 e também a 10 quilómetros de profundidade, segundo as medições oficiais. Ambos os tremores foram registados em áreas próximas do epicentro do sismo principal, ocorrido na terça-feira às 17:06, na prefeitura autónoma de Haixi, na província de Qinghai.

As autoridades de Qinghai elevaram para oito o número de feridos pelo sismo de terça-feira, face aos quatro inicialmente comunicados, e precisaram que todos receberam alta do hospital após receberem cuidados médicos.

O Governo provincial informou ainda que cerca de 3.000 pessoas foram alojadas em cinco pontos de acolhimento habilitados para os afectados, entre as quais 1.286 são estudantes e professores. Na zona foram mobilizados cerca de mil socorristas e 178 veículos, e as autoridades centrais chinesas enviaram 10.000 artigos de ajuda, aos quais se somaram outros 2.500 enviados pelos governos locais.

O oeste da China (onde se situam as regiões autónomas do Tibete e de Xinjiang, e províncias como Gansu ou Qinghai) é frequentemente afectado por estes movimentos sísmicos, devido à sua proximidade do local onde as placas tectónicas da Eurásia e da Índia se chocam, nos Himalaias.

No entanto, devido à baixa densidade populacional, estes fenómenos não costumam causar danos significativos.