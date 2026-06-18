IA | DeepSeek supera 43 mil milhões de euros em valor de mercado, diz imprensa

A empresa chinesa de inteligência artificial (IA) DeepSeek ultrapassou uma valorização de 50 mil milhões de dólares após a sua primeira ronda de financiamento, segundo a imprensa norte-americana.

A empresa, que lançou em Abril o seu mais recente modelo de IA, denominado V4, surpreendeu o seCtor tecnológico no início de 2025 com um modelo de linguagem de baixo custo capaz de rivalizar com concorrentes norte-americanos.

Segundo o Wall Street Journal e o The Information, que citam fontes próximas do processo, a DeepSeek arrecadou recentemente mais de 50 mil milhões de yuan, numa operação que avalia a empresa em mais de 50 mil milhões de dólares.

A título de comparação, a empresa norte-americana Anthropic está avaliada em cerca de 96,5 mil milhões de dólares após uma ronda de financiamento de 6,5 mil milhões de dólares, enquanto a OpenAI atingiu uma valorização de cerca de 85,2 mil milhões de dólares.

As duas empresas norte-americanas iniciaram nas últimas semanas diligências para uma eventual entrada em bolsa, o que poderá indicar que o ciclo de financiamento privado em valores recorde está a aproximar-se dos seus limites.

O Wall Street Journal e o The Information indicam ainda que o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, realizou o maior investimento da ronda, no valor aproximado de 20 mil milhões de yuan. Os dois órgãos referem também que o Fundo Nacional de Investimento na Indústria da Inteligência Artificial, apoiado pelo Governo chinês, investiu cerca de mil milhões de yuan directamente na DeepSeek.

Entre os restantes investidores, figuram alegadamente a tecnológica Tencent, a plataforma de comércio electrónico JD.com, o fabricante de baterias CATL e a editora de videojogos NetEase. Os sistemas da DeepSeek são de código aberto (‘open source’), o que significa que o seu funcionamento interno é público e pode ser adaptado por programadores às suas necessidades.