Segurança alimentar | China convoca Walmart por alegados problemas

Os reguladores chineses convocaram representantes da cadeia norte-americana de supermercados Walmart devido a “vários problemas de segurança alimentar” registados nas lojas Sam’s Club, pertencentes ao grupo.

Num comunicado divulgado ontem no portal oficial, a Administração Estatal para a Regulação do Mercado (SAMR) informou que realizou recentemente uma “reunião formal de responsabilização” com dirigentes da Walmart, exigindo o cumprimento rigoroso das normas chinesas de segurança alimentar.

As autoridades determinaram que a Sam’s Club deve “colocar a segurança alimentar em primeiro lugar, cumprir rigorosamente as suas responsabilidades sociais corporativas, reduzir os riscos na cadeia de abastecimento e proteger a saúde pública”.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, a cadeia esteve envolvida em vários incidentes em diferentes regiões da China ao longo do último ano, tanto em lojas físicas como em entregas ao domicílio, incluindo denúncias de consumidores, que alegaram ter encontrado larvas ou ratos em produtos alimentares. No final do ano passado, a empresa contava com 63 lojas na China.