Dia dos Solteiros’ | Subida de 14% nas vendas emedição mais longa de sempre

As vendas no ‘Dia do Solteiro’, o maior festival de comércio electrónico da China, aumentaram 14,2 por cento face ao ano passado, atingindo 1,7 biliões de yuan, segundo estimativas divulgadas ontem. A edição deste ano foi a mais longa de sempre, com 37 dias de duração, começando a 07 de Outubro, uma semana antes do habitual, o que ajuda a explicar parte do crescimento, salientou a consultora Syntun.

Segundo o relatório da Syntun publicado na rede social WeChat, o crescimento foi impulsionado também pela explosão do chamado “comércio instantâneo” – um modelo promovido pela Alibaba que promete entregas em poucas horas não só de refeições, mas também de roupa e outros produtos.

As plataformas que lideraram as transações foram a Tmall (do grupo Alibaba), a JD.com e a Douyin, a versão chinesa do TikTok, refletindo a crescente popularidade do comércio electrónico mediado por vídeos.

Entre as categorias de produtos mais vendidos estiveram os eletrodomésticos (16,5 por cento do total), os telemóveis e dispositivos digitais (14,6 por cento) e o vestuário (14 por cento). A Syntun apontou ainda para um maior interesse dos consumidores por produtos saudáveis – inclusive em alimentos para animais – e pela aplicação de inteligência artificial em tarefas de marketing, logística e atendimento ao cliente.

Apesar do volume recorde, o evento tem perdido parte do seu brilho, não só porque já não se limita ao dia 11 de Novembro – originalmente a única data com grandes descontos – mas também devido à decisão de plataformas como a Alibaba de abandonar as tradicionais galas transmitidas em directo com a actualização em tempo real das vendas.

“Tenho saudades do tempo em que esperávamos pela meia-noite do dia 11 e competíamos para apanhar verdadeiras pechinchas”, escreveu uma utilizadora na rede social Weibo, acrescentando: “Agora os preços mudam constantemente e já nem entendo as promoções”.