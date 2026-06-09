Angela’s Café com nova actuação musical este mês

Decorre no próximo dia 20 de Junho, a partir das 19h, mais uma actuação musical no Angela’s Café and Lounge, no empreendimento Lisboeta Macau, localizado no Cotai. Trata-se do segundo espectáculo integrado na iniciativa “First Beats Where the Music Begins”, que conjuga música com “refeições de inspiração portuguesa”.

Desta vez é apresentado ao público o talento de “três jovens músicos de Macau”, que tocam clarinete, piano e flauta, oferecendo-se no Angela’s Café “uma experiência cultural onde a alta gastronomia se cruza com a música ao vivo”, descreve o Angela’s Café numa nota.

As artistas escolhidas para esta actuação são a clarinetista Eevee Lee, a pianista Emily Ka Lei Au e a flautista Iris Lo. No caso de Eevee Lee, esta estudou com a professora Yuan Yuan, clarinetista principal da Orquestra Filarmónica da China, tendo conquistado “inúmeros prémios” a nível internacional.

Descreve-se que o seu estilo de execução “é delicado, mas poderoso, conferindo uma perspectiva musical diversificada” à actuação. Já Emily Ka Lei Au é pianista e também docente, “destacando-se tanto em actuações a solo como em colaborações”, tendo “uma presença em palco que cativa o público”. Iris Lo, por sua vez, é “aclamada pelo tom de flauta claro”, tendo já actuado na digressão nacional do Poly Theatre. As jovens apresentam composições de Shostakovich, Joe Hisaishi e Taro Hakase.

Petiscos musicais

A ideia do “First Beats Where the Music Begins” é que o público possa ouvir música enquanto prova petiscos macaenses e portugueses, existindo um pacote especial com um custo de 298 patacas por pessoa, que inclui o espectáculo e a refeição. Trata-se do “Pacote de Jantar Português” que pode incluir o tradicional bitoque, com bife da alcatra, acompanhado com legumes e presunto fumado, ou ainda um prato de peixe, nomeadamente robalo frito com azeitona verde, “que traz um autêntico estilo português através do sabor fresco das azeitonas sobre o robalo”, descreve a mesma nota.

Os participantes têm ainda direito a bebidas de boas-vindas, petiscos e vinho da casa ou cerveja à discrição. A junção de música ao vivo serve para “criar o ambiente para uma celebração vibrante de sabor e arte”.