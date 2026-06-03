MGM Resorts International | Multimilionário tenta adquirir totalidade da empresa

O grupo People Incorporated, do multimilionário Barry Diller, apresentou uma proposta para controlar a totalidade da empresa MGM Resorts International. A MGM Resorts International é a principal accionista da MGM China, concessionária do jogo em Macau, que tem também como accionista a empresária Pansy Ho.

A proposta para a aquisição foi também confirmada pela MGM Resorts International, através de um comunicado. Segundo a estação televisiva CNBC, a proposta apresentada pelo grupo People Incorporated avalia a MGM Resorts International em 18 mil milhões de dólares americanos, o que significa um preço de 48,30 patacas por acção.

Actualmente, a People Incorporated é titular de 26,1 por cento do capital social da gigante americana. Em comunicado, Barry Diller, presidente e director executivo da People Inc., destacou que a oportunidade para investir na MGM surgiu há seis anos: “Acreditávamos que se tratava de um tipo de negócio raro: um negócio com activos no mundo real que a inteligência artificial não consegue replicar facilmente e que tem com oportunidades de crescimento digital excepcionais”, afirmou Diller.

“Essa convicção só se reforçou com o passar do tempo”, acrescentou.

O empresário considerou ainda que o mercado tem subvalorizado “significativamente” os activos da MGM, o que torna a proposta ainda mais interessante. Diller afirmou ainda que a proposta é atractiva para os accionistas porque podem recebem um valor acima do mercado.