MGM Resorts International alerta para apostas no Japão e Tailândia

Um operador de casinos em Macau afirmou ontem que a abertura de casinos no Japão e a potencial legalização do jogo na Tailândia vão aumentar a concorrência no que toca aos apostadores asiáticos.

O director para o desenvolvimento global da empresa norte-americana MGM Resorts International, que opera dois casinos em Macau, disse que as novas concessões de jogo aceleraram a transição de um modelo baseado em grandes apostadores para “uma economia de turismo e entretenimento mais diversificada”.

Os seis operadores de jogo de Macau assinaram acordos de concessão de 10 anos em Dezembro de 2022, comprometendo-se a investir 108,7 mil milhões de patacas no turismo e na diversificação da economia.

“O reforço das atracções culturais, do entretenimento para famílias (…) ajudou a atrair grupos demográficos mais vastos do que os tradicionais apostadores”, defendeu Ed Bowers. Mas o executivo alertou que “a competição está a intensificar-se nos mercados asiáticos, particularmente com o Japão e, potencialmente, a Tailândia”.

A MGM arrancou em 24 de Abril com a construção do primeiro empreendimento integrado com um casino do Japão, em Osaka, com abertura prevista para 2030. O Governo da Tailândia apresentou uma proposta para legalizar o jogo.

“Isto são excelentes notícias para pessoal do desenvolvimento de casinos como eu”, referiu Bowers, que recordou que a Tailândia “já beneficia de uma forte infraestrutura turística”. Mas a discussão da proposta no parlamento foi adiada, no início de Abril, “provavelmente devido ao aumento da oposição política” à ideia, admitiu o executivo.

Outras apostas

Bowers falava durante a Global Gaming Expo Asia, o maior evento da indústria do jogo realizado em Macau, que vai decorrer até sexta-feira.

Numa outra sessão do mesmo evento, especialistas defenderam que, face à maior concorrência regional, a aposta em atracções não relacionadas com o jogo, como concertos, parques temáticos e gastronomia podem trazer mais pessoas aos casinos.

“Construímos tudo isso para apoiar o nosso casino, o casino é o nosso motor financeiro”, afirmou Wade Howk, director de operações do Inspire Entertainment Resort, uma estância integrada na Coreia do Sul, com um casino exclusivo para estrangeiros.

A sessão centrou-se na diversificação da economia de Macau, onde os impostos sobre os casinos representaram 88,4 por cento das receitas correntes da região nos primeiros três meses do ano. Mas as autoridades pretendem que o sector não relacionado com o jogo represente 60 por cento do Produto Interno Bruto de Macau até 2028.

Como exemplo, Wade Howk frisou que o Inspire Entertainment construiu um espaço de entretenimento com 15 mil lugares sentados, a única arena cultural polivalente na Coreia do Sul, para aumentar o número de visitantes.

“Estamos a ver enormes resultados com isso agora, e depois construímos um parque aquático coberto (…), apenas para nos certificarmos de que poderíamos impulsionar o tráfego para apoiar toda a propriedade, (…) e que isso poderia ser utilizado para apoiar o casino”, explicou Howk. Jeffrey Kiang, um analista do grupo de investimento CLSA, sublinhou que as componentes não relacionadas com o jogo devem “criar sinergias e complementar o negócio” dos casinos.

Kiang observou um aumento do número de concertos realizados em Macau nos últimos dois anos e afirmou que os operadores dos casinos seleccionam cuidadosamente os eventos ou artistas que atraem os apostadores.