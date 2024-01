Salários | Galaxy e MGM anunciam aumentos

A concessionária Galaxy anunciou que a partir de 1 de Abril cerca de 98 por cento dos trabalhadores vão ser aumentados. A informação foi divulgada através de uma nota de imprensa.

Segundo a informação divulgada, os trabalhadores que tiverem começado os contratos de trabalho antes de 1 de Janeiro deste ano e receberem um salário base de 16 mil patacas por mês, incluindo gorjetas, ou inferior vão ter direito a um aumento de 600 patacas. Os trabalhadores que receberem um salário básico por mês superior a 16 mil patacas, incluindo as gorjetas, têm direito a um aumento de cerca de 2,5 por cento.

“O Grupo Galaxy quer agradecer a todos os seus membros pelo esforço e contribuição ao longo do último ano, e está ansioso para trabalhar em conjunto com eles para atingir novos sucessos”, foi declarado, em comunicado.

No mesmo sentido, também a MGM anunciou aumentos, que entram em vigor a partir de 25 de Março. Os aumentos são de 600 patacas para os trabalhadores com um salário “padrão” igual ou inferior a 16 mil patacas, e de 2,5 por cento para quem recebe mais de 16 mil patacas.

Os aumentos na MGM abrangem 99 por cento dos trabalhadores, e, segundo a informação divulgada, variam entre 2,5 por cento e 6,5 por cento. “A MGM aprecia com todo o seu coração a nossa equipa que tem feito todos os esforços, sem cessar, para aumentar a qualidade dos nossos produtos e serviços”, afirmou Pansy Ho, presidente, em comunicado. “A empresa está mais do que feliz por poder partilhar com os trabalhadores os frutos da recuperação económica”, vincou.