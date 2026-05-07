Hong Kong | Sete detidos por corrupção em manutenção de edifícios

A agência anticorrupção de Hong Kong anunciou a detenção de cinco pessoas por alegada corrupção ligada à manutenção de um edifício residencial, semelhante àqueles em que ocorreu em Novembro o incêndio mais mortífero na cidade desde 1948.

A Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC, na sigla em inglês) disse que as detenções surgem após uma denúncia em torno do concurso para o projecto de manutenção de um edifício em Mong Kok.

Num comunicado divulgado na terça-feira, a ICAC revelou que deteve cinco homens e duas mulheres, com idades entre 37 e 75 anos, incluindo o presidente da associação de proprietários do edifício. As detenções aconteceram em 27 e 28 de Abril, numa operação contra o que a agência descreve como “um grupo organizado de corrupção”, que incluía um empreiteiro, assim como directores e um inspector de uma empresa de consultoria.

As investigações revelaram que o empreiteiro controlava alegadamente a empresa de consultoria, que obteve o contrato de consultoria para o projecto de manutenção a um preço baixo, referiu a ICAC. O presidente da associação de proprietários do edifício é suspeito de receber subornos para encobrir o esquema, que acabou por não resultar, sublinhou a agência.

Os proprietários “suspeitaram de irregularidades no processo” e o empreiteiro não conseguiu o contrato, no valor de 20 milhões de dólares de Hong Kong. A investigação da ICAC revelou ainda que o inspector “pode não ter cumprido as suas obrigações de inspecção” do edifício. A agência diz que impediu ainda que a empresa de consultoria e o empreiteiro conquistassem outros dois contratos a que tinham concorrido, no valor total de seis milhões de dólares de Hong Kong.

No final de Março, a ICAC e a polícia de Hong Kong detiveram 42 pessoas por suspeita de infiltração de grupos da máfia chinesa, conhecidos como tríades, em projectos de manutenção de edifícios residenciais.