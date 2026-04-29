Museu de Macau | Mostra “Grandioso Espírito de Han” até Junho

O Museu de Macau acolhe até ao dia 14 de Junho a mostra “Grandioso Espírito de Han – Exposição de Tesouros da Dinastia Han de Xuzhou”, que inaugurou no passado dia 17 de Abril. Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), pretende-se “fomentar o intercâmbio histórico e cultural entre Jiangsu e Macau e promover a civilização chinesa”.

O público pode ver quatro secções temáticas integradas nesta mostra, nomeadamente “Palácios e Funcionários Um Sistema Paralelo ao da Capital”, “Os Valorosos Soldados de Chu e Han Um Exército Poderoso e Bem-Equipado”, “Prosperidade e Esplendor de uma Era Próspera” e “O Sonho da Eternidade Tratar a Morte como se Fosse a Vida”.

No museu, são apresentadas cem peças ou conjuntos de obras que pertencem ao Museu de Xuzhou, “incluindo sinetes de rara perfeição, estátuas de terracota minuciosamente preservadas e jades translúcidos”, sendo que esta colecção “oferece um retrato multidimensional da história do Reino de Chu da dinastia Han e das diversas facetas da vida quotidiana durante esse período”.

O IC descreve que o público, ao visitar esta exposição, pode também ficar a conhecer “a força e prosperidade da dinastia Han e a sua influência duradoura nas gerações posteriores”. O MAM oferece ainda projecções de música e dança da dinastia Han, “permitindo ao público mergulhar no ambiente artístico do período”, além de ter sido criada uma mostra virtual que permite um acesso mais alargado a esta iniciativa.