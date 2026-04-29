Seul | Ex-primeira dama condenada a quatro anos de prisão

O tribunal de recurso da Coreia do Sul condenou ontem a ex-primeira-dama Kim Keon-hee a quatro anos de prisão, aumentando a pena inicial de 20 meses por corrupção.

Na sentença transmitida em directo pela televisão sul-coreana, o Tribunal Superior de Apelação de Seul condenou Kim Keon-hee a quatro anos de prisão e impôs uma multa de 50 milhões de won (cerca de 29 mil euros). Kim Keon-hee, de 53 anos, é casada com o ex-chefe de Estado Yoom Suk Yeol, que desempenhou funções entre 2022 e 2025.

Em Agosto de 2025, o Tribunal Distrital Central de Seul emitiu um mandado de detenção contra Kim Keon-hee por várias acusações de corrupção, incluindo suborno e fraudes no mercado bolsista incluindo manipulação de preços de acções. Na altura, a ex-primeira dama foi acusada também de influenciar indevidamente as listas de candidatos do Partido do Poder Popular.

Em Dezembro de 2024, o ex-Presidente Yoom Suk Yeol declarou a lei marcial para alegadamente combater elementos “pró-Coreia do Norte” no Governo de Seul tendo revogado a medida poucas horas depois. Recentemente o Tribunal Distrital Central de Seul considerou-o culpado de liderar uma insurreição e condenou o ex-chefe de Estado a prisão perpétua.