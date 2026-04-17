Visita | DST com acção promocional em Madrid

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) apresenta entre hoje e terça-feira a iniciativa “Sentir Macau Roadshow em Madrid”, integrada na visita oficial que o Chefe do Executivo, Sam Hou Fai, realiza a Espanha e Portugal nos próximos dias. Segundo uma nota da DST, trata-se da “primeira promoção de grande envergadura conduzida pelo Governo da RAEM em Espanha”, sendo “parte dos esforços para atrair mais visitantes internacionais” ao território.

O “Macau Roadshow” tem lugar entre as 15h e as 21h na zona pedestre de Puente del Rey, decorrendo também a “Noite de Macau” com espectáculos de palco. Participam ainda as seis operadoras de jogo e empresas como a Air China, Air Macau, a plataforma B Travel e a agência de viagens Halcón Viajes.

Haverá 20 stands na acção promocional de rua, sendo que no rol de espectáculos incluem-se danças do leão e do “dragão nocturno luminoso”, bem como flamengo com dança de leques chinesa, ópera cantonense ou exibições de Tai Chi, entre outros. Decorre também a acção promocional “Sabor da China – Aroma de Macau” até terça-feira, 21, com “menus especiais de Macau”, numa parceria com três populares restaurantes de Madrid, “Soy Kitchen”, “Lamian” e TRIPEA.