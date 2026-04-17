Inquérito | Trabalhadores a tempo inteiro são mais de metade

Um inquérito realizado pela Associação de Gestão de Macau, divulgado esta quarta-feira, revela que os inquiridos com trabalho a tempo inteiro representam quase 60 por cento. Segundo o jornal Ou Mun, a equipa responsável pelo estudo indicou que a taxa de desemprego foi de oito por cento, com mais de 60 por cento dos empregados a manterem o emprego num período de três a dez anos, o que revela estabilidade a nível laboral.

O inquérito avança ainda que os inquiridos têm uma grande vontade de trabalhar na região da Grande Baía, sendo que a primeira escolha recai sobre Zhuhai, seguindo-se Shenzhen. Questionados sobre assuntos onde é necessária a cooperação entre o Governo, empresas e empregados, os inquiridos falaram no salário, ambiente familiar e conveniência em termos de transporte.

Lau Veng Seng, presidente da associação e antigo deputado, afirmou que o inquérito mostra como o foco dos empregados mudou, passando da ideia de garantir bens materiais para questões como a importância da resiliência psicológica e crescimento pessoal. Samuel Tong, presidente do Instituto de Gestão de Macau, defendeu que os empregados devem recorrer ao programa de aperfeiçoamento e desenvolvimento contínuo do Governo para melhorarem ferramentas, a fim de assumirem outro tipo de trabalhos.

Samuel Tong defendeu também que as empresas podem criar programas de viagens de negócios para quem quer trabalhar em Zhuhai ou Hengqin, devendo ser reforçada a divulgação da Zona de Cooperação pelo Governo. O responsável pensa que o Executivo deve criar uma base de dados dos quadros qualificados na Grande Baía, a fim de rastrear a taxa de rotatividade dos trabalhadores.