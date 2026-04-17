Economia chinesa | Crescimento de 5% no primeiro trimestre de 2026

Os números da economia chinesa, no primeiro trimestre deste ano, superaram as expectativas dos analistas e resistiram ao impacto negativo da guerra Médio Oriente

A economia chinesa acelerou no primeiro trimestre, crescendo 5 por cento em termos homólogos, apesar do impacto da guerra no Irão, segundo dados divulgados ontem pelas autoridades. Os dados relativos ao período entre Janeiro e Março, que abrange o início do conflito, superaram as expectativas dos economistas e ficaram acima dos 4,5 por cento registados no trimestre anterior.

Analistas consideram que a China deverá resistir aos impactos de curto prazo da guerra, que entra na sétima semana, mas alertam para riscos a médio prazo, incluindo o abrandamento da procura global por exportações chinesas. O aumento dos preços da energia, impulsionado pelo conflito, está a pressionar a inflação e o crescimento económico global.

O Fundo Monetário Internacional reviu esta semana em baixa a previsão de crescimento da China para 4,4 por cento em 2026. No mês passado, as autoridades chinesas fixaram uma meta de crescimento entre 4,5 por cento e 5 por cento para este ano, a mais baixa desde 1991.

“A China pode provavelmente absorver perturbações de curto prazo, mas uma guerra prolongada e preços elevados da energia durante mais tempo deverão começar a afectar o crescimento na segunda metade do ano”, afirmou Lynn Song, economista-chefe para a Grande China do banco ING.

A prolongada crise no sector imobiliário continua a afectar a confiança de consumidores e investidores, embora o país tenha alcançado no ano passado um crescimento de 5 por cento, sustentado por exportações robustas que elevaram o excedente comercial para um nível recorde de cerca de 1,2 biliões de dólares (, apesar das tarifas impostas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“A ausência de uma resolução rápida para a guerra no Irão deverá penalizar o crescimento global, o que afectará negativamente a capacidade de outras economias para absorver exportações chinesas”, afirmou Eswar Prasad, professor da Universidade de Cornell, citado pela agência Associated Press.

A abrandar

Na terça-feira, a China divulgou que as exportações cresceram 2,5 por cento em Março, em termos homólogos, desacelerando face aos dois meses anteriores. Segundo Prasad, num contexto em que os países procuram proteger as suas economias dos efeitos do conflito, “a procura por importações chinesas está claramente a diminuir”.

Economistas consideram que a China poderá ainda atingir a sua meta de crescimento deste ano, “entre 4,5 por cento e 5 por cento”, através de estímulos políticos, mas alertam que um aumento do investimento público poderá intensificar pressões deflacionistas e reforçar a dependência das exportações, caso a procura interna não recupere de forma significativa.