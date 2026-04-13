Chang’e-7 | Iniciados preparativos para explorar o polo sul lunar

A China deu início aos preparativos para o lançamento da missão lunar Chang’e-7, após a chegada desta sonda ao centro espacial de Wenchang, operação fundamental para analisar a presença de recursos como o gelo de água.

De acordo com a Agência Espacial de Missões Tripuladas da China (AEMT) na sexta-feira, todos os componentes da missão foram transferidos para o complexo de lançamento, onde terão início os testes e verificações prévias antes da partida, prevista para a segunda metade deste ano.

A Chang’e-7 faz parte da estratégia chinesa para intensificar a exploração do polo sul lunar, uma região de especial interesse científico devido à possível presença de gelo em crateras permanentemente na sombra, o que, a confirmar-se, permite o acesso a água, um recurso fundamental para futuras missões de longa duração.

A missão combinará diferentes operações, desde a órbita até à descida e deslocamento na superfície, com o objectivo de estudar o ambiente e os recursos dessa zona, bem como testar novas tecnologias para a exploração lunar. O programa Chang’e prevê continuar este roteiro com a missão Chang’e-8, prevista para 2029, que procurará avaliar a utilização dos recursos detetados e lançar as bases para uma futura presença humana na Lua.

A China tem reforçado o seu programa espacial nos últimos anos, com missões como a alunagem da sonda Chang’e 4 na face oculta da Lua e a chegada a Marte com a Tianwen-1, além da construção da Tiangong, que poderá tornar-se a única plataforma habitada em órbita baixa quando a Estação Espacial Internacional concluir a sua retirada, prevista para 2032.