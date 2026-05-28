FRC | Debate hoje sobre “Papel de Macau no Multilateralismo Chinês”

Cátia Miriam Costa, professora e investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL, em Portugal, vai estar hoje na Fundação Rui Cunha (FRC) para apresentar, a partir das 18h30, a sessão “O Papel de Macau no Multilateralismo Chinês”, integrada no ciclo “Roda de Ideias”.

Segundo uma nota da FRC, a palestra incide sobre o tema da “transferência de Macau para a China, estabelecendo-a como uma Região Administrativa Especial, e a transformação da paisagem do território”.

“Graças aos laços históricos com os países lusófonos, durante o período da Administração Portuguesa, Macau emergiu como um território cosmopolita, tradicionalmente aberto ao mundo. Esta longa exposição às ligações internacionais explica a base do papel que o governo central de Pequim atribuiu a Macau”, refere a proposta para esta conferência.

Segundo a mesma nota, Macau tornou-se, neste processo, um dos “actores paradiplomáticos da China e a sede da organização internacional por ela criada, o Fórum de Macau”, sendo que o Governo Central alargou “o papel privilegiado de Macau, em matéria de relações externas para incluir as relações com os países de língua espanhola, o que nos leva a reflectir sobre o papel de Macau no multilateralismo chinês”.

Cátia Miriam Costa é investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, onde coordena o Grupo de Estudos de Política Global e Segurança. Dirige também a Cátedra de Inter-regionalismo e Governação Global no Instituto Europeu de Estudos Internacionais, em Estocolmo. Colabora, regularmente, com a Universidade de Macau (Instituto de Estudos Europeus e Instituto de Estudos Globais e Administração Pública), e ainda com a Universidade da Cidade de Macau.