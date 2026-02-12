Espaço | Finalizados novos testes com foguetão e nave no plano de levar astronautas à Lua

A China testou em voo o sistema de escape da nave Mengzhou e o primeiro estágio do foguetão Longa Marcha-10, avançando nos preparativos para enviar astronautas à Lua antes de 2030.

O teste teve lugar ontem no centro espacial de Wenchang, na província insular de Hainan (sul), informou a televisão estatal CCTV, citando o Gabinete do Programa Espacial Tripulado da China. O ensaio incluiu uma demonstração a baixa altitude do sistema do Longa Marcha-10 e uma prova de escape em condições de pressão dinâmica máxima para a nave Mengzhou.

Às 11:00, o foguetão descolou até atingir o ponto previsto para a activação do sistema de evacuação. A nave recebeu então o sinal de escape e executou com sucesso a separação do lançador. Tanto o primeiro estágio do foguetão como a cápsula de retorno aterraram de forma controlada na zona marítima designada.

Segundo as autoridades, trata-se do primeiro accionamento em voo do Longa Marcha-10 em estado de protótipo inicial, do primeiro teste chinês de escape em condições de pressão dinâmica máxima e da primeira recuperação no mar tanto do primeiro estágio de um lançador como de uma cápsula tripulada no âmbito deste programa.

O ensaio dá continuidade aos testes realizados no ano passado da referida nave Mengzhou e do módulo de alunagem Lanyue.

Estes desenvolvimentos fazem parte do esquema técnico previsto para uma missão lunar tripulada, que a China planeia levar a cabo antes de 2030, em paralelo com a preparação de uma estação de investigação no polo sul lunar e o desenvolvimento contínuo da sua própria estação espacial, a Tiangong.