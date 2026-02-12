Ana Cristina Alves – Investigadora Auxiliar e Coordenadora do Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau

Ao escutar a Palestra Sobre o Ano do Cavalo da Professora Wang Suoying no Centro Científico e Cultural de Macau relativa à astrologia chinesa e, especificamente, o Cavalo de Fogo, que vai inaugurar um novo período zodiacal a partir de 17 de fevereiro de 2026, pude recordar algumas das características essenciais do equídeo, transmitidas pela sabedoria popular chinesa.

Assim o cavalo começa por se conjugar mitologicamente com o dragão em Cavalo-Dragão (龙马Lóngmǎ). Esta é conjugação ideal, tanto ao nível mental como estético. Do ponto de vista espiritual, o par permite o acesso à organização do mundo pautado pela sabedoria intuitiva, já que foi no dorso deste animal que o primeiro imperador lendário chinês Fuxi (伏羲) descobriu os oito trigramas, fundamentais para a compreensão do mundo. Recordemo-los: o Céu Criativo (乾 Qián), a Terra Recetiva, (坤 Kūn), a Água abissal (坎Kǎn), o Fogo aderente(离 Lí), o Trovão ou Raio despertante (震 Zhèn), O Vento gentil e penetrante (巽 Xùn) , o Lago Alegre (兑Duì) e a Montanha tranquila (艮 Gě) . Estes oito trigramas, com as qualidades já mencionadas, deram origem aos 64 hexagramas que compõem o Clássico das Mutações, como já tive oportunidade de referir, por exemplo, no texto A Mulher na China (2007) ou no trabalho poético Visitações (2022). Pela composição dos trigramas em hexagramas se expõe um mundo que poeticamente se desvenda, consoante as capacidades intuitivas e imaginativas de cada um, com preceitos abertos às experiências existenciais passadas, mas também presentes e futuras. Cada qual poderá encontrar aquilo procura ao mesmo tempo que se cria e recria com o auxílio dos elementos reais do Céu, da Terra, do Fogo, da Água e todos os outros que considerar úteis ao seu caminho existencial, também traçado com a ajuda da mente e, sobretudo, da imaginação.

Ainda na sua ligação com o dragão na expressão proverbial “o Espírito do Cavalo-Dragão” (龙马精神Lóngmǎ jīngshén) representa a concretização de um ideal estético repleto de energia, beleza e poder de transformação, tal como são estes animais para os chineses.

Parte-se, no entanto, de um chão concreto para depois voar. A terra da sabedoria popular diz-nos que o cavalo é um animal nobre e leal, que conhece o caminho (老马识途Lǎomǎ-shítú), já que a experiência é nele a mãe da sabedoria, mas não é uma vivência qualquer: é enérgica, boa amiga e leal. Esta lealdade e energia não podia ser mais nobre, até porque desde a antiguidade chinesa os equídeos eram os fiéis companheiros dos nobres. Por isso, também o cavalo (马mǎ) surge associado na linguagem à nobreza (侯hòu) e, por um jogo de homofonias, ao macaco (猴hóu), daí que se numa pintura o macaco aparecer em cima do cavalo, significa a possibilidade de se receber um título honorífico, ou seja, de se elevar a condição.

Um cavalo pode desenvolver muita energia, sendo os mais aptos aqueles que percorrem mil milhas (千里马Qiānlǐmǎ), sejam equídeos ou humanos, porque também há gente a transbordar de capacidade e energia, à semelhança destes animais, estando em posição mais favorável para cultivar o entusiasmo e o dinamismo os que tiveram a bênção de nascer sob os bons auspícios do Cavalo. Este ano de Fogo.

A sugestão é a de regressar ao Clássico das Mutações (易经Yì jīng), para se procurar perceber o que tem para oferecer o hexagrama do Fogo, que é aderente e brilhante, composto por dois trigramas de Fogo (离下、离上 Lí Xià, Li Shàng), portanto a representação do elemento em estado puro, possibilitando deste modo a compreensão das características fundamentais do Cavalo de Fogo que entra a meio de fevereiro. Lê-se na interpretação de Richard Wilhelm, traduzido para inglês por Cary F. Baynes (1989, 118-121), que o fogo é dependente, está sempre condicionado a algo ou outrem, por exemplo à combustão da Madeira, só assim consegue ser tão vivo e brilhante, e quanto mais arde, mais se eleva da terra rumo ao céu. No juízo das linhas é-se informado que caso adira com perseverança tal como uma vaca, terá o sucesso garantido (離，利貞，亨。畜牝牛，吉。2) (Zhang, 1995,131). No que respeita a sua imagem, surge a iluminar e duplamente, já que quando brilha o faz para si e para os outros (《象》明兩作，離；大人以繼明，照於四方) (Zhang, 1995,135)., tal como o sol ao longo do dia brilha e aquece a terra. Sendo um elemento condicionado, como afinal todos os outros, num mundo em interdependência, tudo o que não for arder pela positiva e para o bem deve ser abandonado, tal como os antigos chefes chineses dos finais das dinastias que deixavam de ser modelares e se tornavam caprichosos e destrutivos.

A energia positiva do Cavalo de Fogo é como um sol benfazejo que a todos inspira.

Caso se pergunte a o maior de todos os poetas chineses, Li Bai (701-762), aqui na tradução de António Graça de Abreu, em Cem Poemas de Li Bai 李白诗一百首 quais as virtudes a que associa ele ao cavalo, lemos em resposta, por exemplo, em “O teu cavalo baio 君马黄” que é à amizade e à experiência de vida, com os seus altos e baixos, mas sempre merecedora de ser vivida na companhia de bons amigos:

君马黄，我马白。

马色虽不同，人心本无隔。

共作游治盘，双行洛阳陌。

长剑既照曜，高冠何赤3赫。

各有千金裘，俱为五侯客。

猛虎落陷阱，壮士时屈厄。

相知在急难，独好亦何益。

O teu cavalo é baio

o meu cavalo é branco.

Diferente a cor dos cavalos,

semelhante o coração dos amigos.

Pelas ruas de Luoyang

conhecemos dias felizes,

espada à cintura, chapéus altos,

valiosos casacões de pele.

convidados de cinco marqueses.

Mesmo os tigres caem na armadilha.

Hoje fortes e valentes,

Amanhã sujeitos às desventuras da sorte.

Se tal um dia acontecer,

A ajuda de um amigo.

(Abreu, 2021, 174)

Num salto até aos tempos contemporâneos, vai-se encontrar no poeta Yao Feng (1958-), em Palavras Cansadas da Gramática (2014) a mesma leitura tradicional e uma identificação interessante com o cavalo, em “Cavalo Velho”, preservando a ideia da amizade que se estende ao longo dos séculos chineses, mas numa apresentação ao avesso da condição livre do animal, que surge, tal como sucede mutatis mutandis a tantas pessoas, triste e aprisionado, contranatura, a uma carroça, ou seja, a uma condição social, traduzida na prestação de serviços a outrem:

Habituado ao cocheiro, aos transeuntes, aos carros

Esquecido de como é galopar

Pele suja e flácida, sombria como o fim do dia

Os cascos ferrados tornam o trilho na planura

Ainda mais longo

Sentado numa ruidosa taberna da vila

Vi um cavalo vergado ao peso da carroça

Encosta acima e gostaria

De lhe dizer na sua língua:

Entre cá velho amigo, pago-te um copo!

(Yao, 2014, 122)

É por certo contra a natureza essencial dos equídeos deixarem-se aprisionar, eles que amam correr em liberdades pelas pradarias e estepes, pelas montanhas e vales, podem ser domesticados por amizade, sofrendo e participando no lugar da ordem social que os humanos lhes destinaram. E à semelhança das pessoas, também eles envelhecem perdendo muito do vigor e energia com que nasceram, o que se reflete na pele que larga o brilho e que descai flacidamente. Mas enquanto estão na força da vida, e se têm a sorte de se manterem em liberdade, não há maior dinamismo do que o deles.

Para concluir, o meu tributo poético ao Ano do Cavalo que galopa em nossa direção a transbordar de força, entusiasmo e alegria:

Cavalo de Fogo

Belo, veloz, sonhador,

Corre contra a dor,

Crescendo em vento ou brisa

na esteira das flores,

Elas dançando à passagem,

das patas carregadas de terra e calor.

Belo, veloz, sonhador,

carrega o macaco,

E no dorso o dragão,

chamam-lhe o Espírito

do Cavalo-Dragão.

龙马精神

Horse-Dragon Spirit,

Em ano que traz o brilho

e a luz como arautos,

soando forte e bem alto.

