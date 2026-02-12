Economia | Inflação abranda com queda nos preços dos alimentos

A inflação na China abrandou em Janeiro, após ter atingido em Dezembro o valor mais alto dos últimos três anos, influenciada sobretudo pela queda nos preços dos alimentos, segundo dados oficiais divulgados ontem.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) subiu 0,2 por cento em termos homólogos em Janeiro, uma desaceleração face aos 0,8 por cento registados em dezembro, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China.

Os preços dos alimentos recuaram 0,7 por cento em Janeiro, invertendo a subida de 1,1 por cento registada no mês anterior. Já os preços dos produtos não alimentares subiram 0,4 por cento, menos que os 0,8 por cento de Dezembro.

O IPC subjacente, que exclui os preços voláteis da alimentação e da energia, aumentou 0,8 por cento em termos anuais, depois de ter subido 1,2 por cento em Dezembro. Em termos mensais, o IPC registou uma variação positiva de 0,2 por cento em Janeiro, o mesmo valor de Dezembro. Os dados contrariam o ciclo deflacionista que atinge a China há cerca de dois anos.

O Índice de Preços na Produção (IPP) caiu 1,4 por cento em Janeiro face ao mesmo mês do ano anterior, uma melhoria face à queda de 1,9 por cento em Dezembro, mas mantendo-se em território deflacionista pelo 40.º mês consecutivo.