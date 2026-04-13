Camboja | Pequim anuncia financiamento parcial de canal no rio Mekong

A China anunciou sábado o financiamento parcial da construção de um canal de 180 quilómetros que ligará o rio Mekong, no Camboja, ao Golfo da Tailândia, orçamentado em 1,7 mil milhões de dólares. O embaixador da China no Camboja, Wang Wenbin, declarou durante uma cerimónia que empresas chinesas deterão 49 por cento da segunda secção da obra, a mais importante.

O diplomata acrescentou que o Presidente chinês, Xi Jinping, que visitou o país aliado no ano passado, prometeu “apoiar” este vasto projecto, que deverá estar concluído em 2028. Por seu lado, o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, reafirmou que este “projecto histórico” será uma bênção para o país, um dos mais pobres do Sudeste Asiático.

Por ocasião do lançamento da segunda fase da obra, Hun Manet apelou à população para que a “apoie”, afirmando que os aldeões expropriados receberão compensações “adequadas”. O futuro canal Funan Techo deverá permitir que os barcos que navegam no Mekong cheguem ao Golfo da Tailândia sem terem de passar pelo Vietname, onde se encontra a foz do rio mais longo da região.

Os benefícios económicos alardeados por Phnom Penh deparam-se, no entanto, com uma série de incertezas, nomeadamente quanto à utilização principal do canal, de capacidade limitada (100 metros de largura e 5,4 metros de profundidade).

Os defensores do ambiente também estão preocupados com o impacto do projecto no caudal do Mekong, já sujeito à pressão da poluição, da extracção de areia e das alterações climáticas. O Vietname, cuja produção de arroz depende em metade do rio, solicitou esclarecimentos ao país vizinho.

O canal é um dos projectos emblemáticos do antigo primeiro-ministro Hun Sen, que nele vê para o Camboja “um nariz para respirar”. Os analistas consideram que este grande empreendimento nacional tem o potencial de unificar o país e reforçar o apoio ao seu filho e sucessor, Hun Manet.