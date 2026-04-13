Diplomacia | Eritreia e China anunciam vontade de aprofundar relações

O Presidente da Eritreia reuniu-se sexta-feira com o enviado especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China para o Corno de África, com o aprofundamento das relações bilaterais entre os dois países na agenda, informou o Governo eritreu.

Isaias Afwerki “reiterou a vontade da Eritreia em consolidar a sua cooperação construtiva com a República Popular da China e enfatizou a necessidade urgente de a China desempenhar um papel mais proeminente em várias questões globais e regionais nestes tempos turbulentos de crescente agitação e instabilidade”, declarou o ministro da Informação da Eritreia, Yemane G. Meskel, nas redes sociais.

Durante o encontro em Asmara, o líder africano falou ainda sobre “os imensos recursos naturais e humanos de África e destacou o papel inestimável que se espera que a China desempenhe no desenvolvimento e utilização destes recursos”, explicou o ministro.

Segundo Yemane, o enviado chinês manifestou a disponibilidade da China para trabalhar com a Eritreia para aprofundar a parceria estratégica bilateral existente para benefício mútuo.

Afwerki “reiterou a vontade da Eritreia em consolidar a parceria estratégica bilateral existente para benefício mútuo”. Hub afirmou ainda que Pequim deseja “aproveitar estratégias de desenvolvimento sinérgicas para promover conjuntamente a paz e a estabilidade em todo o Corno de África”.

A Eritreia e a China estabeleceram relações diplomáticas em 1993 e, nas últimas décadas, ambos os países têm demonstrado apoio mútuo em diversas questões. A Eritreia apoia o princípio de Uma Só China — segundo o qual Taiwan, autogovernado desde 1949, é uma “parte inalienável” da China — enquanto Pequim rejeitou as sanções unilaterais impostas à nação africana.

Além disso, a China tem sido o maior parceiro comercial bilateral de África durante pelo menos 15 anos e construiu numerosos projectos de infraestruturas no continente.