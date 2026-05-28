Justiça | Executado na China por envenenar magnata dos videojogos

As autoridades chinesas executaram um homem condenado por envenenar e matar um magnata dos videojogos ligado à adaptação da Netflix de “O Problema dos Três Corpos”, devido a um conflito profissional, avançou ontem a imprensa local.

Xu Yao foi considerado culpado pela morte de Lin Qi, fundador da empresa Yoozoo Games, sediada em Xangai, que detém os direitos de adaptação audiovisual da trilogia de ficção científica conhecida pelo título do primeiro livro, “O Problema dos Três Corpos”.

A trilogia, escrita pelo autor chinês Liu Cixin, foi traduzida para mais de 40 línguas e adaptada para televisão e videojogos, incluindo a série da Netflix, lançada em 2024. Xu, antigo responsável de uma subsidiária da Yoozoo Games, envenenou Lin em 2020, após ter sido afastado pelo fundador pouco tempo depois de ajudar a garantir o acordo com a Netflix.

O arguido foi condenado em 2024 e a revista Yicai Global, entre outros órgãos, noticiou que foi executado em 21 de Maio. A empresa de Lin confirmou a execução num comunicado publicado ontem na rede social Weibo.

“Recentemente, o caso relativo ao senhor Lin Qi, fundador da Three-Body Universe, chegou finalmente à sua conclusão e a justiça foi feita”, lê-se no comunicado. “Todos na empresa estamos profundamente gratos pela defesa da justiça”, acrescentou.

Segundo a imprensa local, Xu gastou centenas de milhares de yuan na compra ‘online’ de substâncias altamente tóxicas, incluindo alfa-amanitina, um composto letal presente em alguns cogumelos venenosos.

O condenado disfarçou os venenos sob a forma de cápsulas probióticas e colocou-os também em cápsulas de café, recipientes de água e garrafas de whisky, que partilhou com Lin e outros funcionários da empresa. Lin foi hospitalizado em Dezembro de 2020 e morreu poucos dias depois. Tinha 39 anos. Outras pessoas adoeceram, mas recuperaram.