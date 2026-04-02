Comércio | Eurodeputados analisam em Pequim concorrência comercial

Uma delegação da comissão do Mercado Interno do Parlamento Europeu reuniu-se ontem em Pequim com empresas europeias para analisar a concorrência com a China, incluindo desequilíbrios comerciais, comércio electrónico e inteligência artificial.

Segundo a comissão, o encontro com a Câmara de Comércio da União Europeia na China centrou-se no “desequilíbrio comercial”, no impacto da inteligência artificial no emprego e produção, na evolução do comércio electrónico e nas oportunidades de mercado, durante a primeira visita de eurodeputados ao país em oito anos.

A missão é liderada pela eurodeputada alemã Anna Cavazzini e começou na terça-feira com reuniões com o embaixador da União Europeia na China, Jorge Toledo, e outros representantes europeus em Pequim. Os eurodeputados reuniram-se também com altos responsáveis chineses, a quem transmitiram preocupações sobre a entrada na União Europeia de produtos “perigosos” provenientes da China.

A delegação tem previsto reunir-se ainda com representantes das plataformas Shein e Alibaba, antes de seguir para Xangai, onde deverá encontrar-se com a Temu e visitar o aeroporto internacional de Pudong. Durante a visita, os eurodeputados vão também acompanhar, com autoridades aduaneiras chinesas e empresas de logística, o funcionamento dos controlos de exportação e importação.

A deslocação ocorre num contexto de crescente atenção de Bruxelas à entrada massiva de pequenos pacotes provenientes de plataformas fora da União Europeia, sobretudo chinesas. Segundo o Parlamento Europeu, em 2024 entraram no mercado europeu 4.600 milhões de pequenos pacotes, 91 por cento dos quais com origem na China.

A instituição considera ainda que a relação económica com Pequim continua assimétrica, devido à desigual abertura dos mercados, num contexto de défice comercial europeu de 359,8 mil milhões de euros com a China em 2025.