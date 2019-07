Um total de 85 deputados do Parlamento Europeu (PE) assinaram uma resolução sobre a situação política em Hong Kong, especificamente sobre a lei da extradição e o desaparecimento de livreiros do território. A resolução foi aprovada esta manha (cerca das 18h00 em Macau), tendo vários eurodeputados usado da palavra contra a postura dos Governos de Hong Kong e da China. Contudo, nenhum eurodeputado português interveio no debate.

De acordo com o South China Morning Post, o comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês em Hong Kong reagiu em comunicado afirmando que esta moção “ignora os factos e confunde o que é certo com o errado”. O documento do PE “está cheio de ignorância, orgulho e é duplamente hipócrita. Aponta o dedo e dá ordens ao nível das políticas adoptadas pela Região Administrativa Especial de Hong Kong e pelo Governo Central. A sua ignorância e atitude deixaram as pessoas sem palavras com espanto e horror”.

No pedido de resolução apresentado pelos eurodeputados, é referido o facto da Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, não ter retirado por completo a proposta de lei da extradição, a qual “poderia facilitar a extradição de pessoas para a China por razões políticas e a sua sujeição a um sistema judicial com deficiências graves em matéria de direitos humanos”.

Nesse contexto, “o tribunal de Hong Kong não teria a competência clara e explícita e a obrigação jurídica para examinar os diversos direitos humanos envolvidos em casos apreciados pelos tribunais na China continental ou noutros países”. Os eurodeputados alertam ainda para o facto do “sistema judicial da China continental carece de independência do governo e do Partido Comunista Chinês e é caracterizado por detenções arbitrárias, tortura e outros maus tratos, graves violações do direito a um julgamento justo, desaparecimentos forçados e vários sistemas de detenção em regime de incomunicabilidade sem julgamento”.

Os eurodeputados alertam ainda para o facto de a polícia de Hong Kong ter usado “atos de violência de um pequeno número de manifestantes como pretexto para a utilização desnecessária e excessiva de força contra os manifestantes”. O documento faz também referencia ao caso dos quatro livreiros desaparecidos em Hong Kong no final de 2015.