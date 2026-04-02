Centaline | Mercado residencial recupera após medidas de estímulo

O mercado imobiliário residencial de Macau registou uma recuperação acentuada no primeiro trimestre de 2026, impulsionado pela entrada em vigor de medidas de estímulo do Governo, indicou a agência imobiliária Centaline. Num relatório publicado ontem, a imobiliária destacou que entre Janeiro e Março foram transaccionadas 1.328 unidades residenciais na cidade, um aumento de 95 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Segundo a companhia, a recuperação foi impulsionada por medidas introduzidas em 01 de Janeiro pelas autoridades de Macau, que isentam de imposto de selo as primeiras 600 mil patacas na compra de um imóvel e aumentam para 80 por cento o rácio máximo entre o valor do empréstimo e o valor do imóvel.

Os preços médios das transações no mercado residencial subiram ligeiramente, 1,5 por cento em termos homólogos, para cerca de 75 mil patacas por metro quadrado de área útil, criando um “aumento simultâneo do volume de vendas e do preço”, afirmou Steve Ng, director sénior de vendas regionais da Centaline Macau, citado no relatório.

A recuperação ganhou força após o Ano Novo Lunar no final de fevereiro, com o mês a registar 494 transações, o valor mensal mais elevado desde 2021. O segmento de luxo, no entanto, ficou aquém da recuperação geral, com as transacções de imóveis avaliados acima de 15 milhões de patacas a cair para metade em termos homólogos, para apenas seis no trimestre.

O mercado de arrendamento residencial de Macau manteve a trajectória ascendente, com as rendas médias a subirem 2 por cento no ano passado, para 139 patacas por metro quadrado, de acordo com as estatísticas oficiais. As unidades entre 100 e 150 metros quadrados registaram o maior aumento das rendas, de 5 por cento. A Centaline espera que o mercado residencial de Macau mantenha o seu dinamismo no segundo trimestre, com o volume de transacções a manter-se previsivelmente acima das 1.000 unidades.

Stanley Poon, director-geral da Centaline Macau e Zhuhai Hengqin, afirmou que a recuperação do mercado residencial reflecte uma “correcção saudável” após anos de descidas de preços. Mas alertou que os imóveis comerciais continuam sob pressão e apelou a mais apoio político para melhorar o ambiente de negócios. “Num ambiente geopolítico instável, os investidores são cada vez mais atraídos para jurisdições com estabilidade política e elevada segurança nacional”, afirmou Poon, também citado no texto.

Sentido contrário

Enquanto a actividade residencial aumentou, o sector comercial de Macau manteve-se em baixa, com a Centaline a prever terem sido registadas 79 transacções de lojas no primeiro trimestre, uma queda de cerca de 30 por cento face ao trimestre anterior. Nos distritos turísticos, no entanto, continuaram a verificar-se transacções de lojas de gama alta, com duas transacções de lojas acima de 50 milhões de patacas concretizadas durante o trimestre.

Do outro lado da fronteira em Hengqin, as transacções imobiliárias abrandaram acentuadamente no primeiro trimestre, com as escrituras a caírem 58 por cento em termos trimestrais, para 610 unidades, afirmou a Centaline. No entanto, os preços mantiveram-se firmes, subindo 17 por cento em termos trimestrais, para uma média de 22.770 yuans chineses por metro quadrado.

Os compradores oriundos de fora da província de Guangdong representaram 41 por cento das transações em Hengqin, seguidos pelos compradores locais de Zhuhai, com 24 por cento, e pelos residentes de Macau, com 18 por cento. Os preços das habitações novas na China caíram pelo 33.º mês consecutivo em Fevereiro, no contexto da prolongada crise imobiliária no país, embora tenham moderado o ritmo de descida face ao mês anterior. Em Macau, o sector imobiliário tem registado descidas nos valores por metro quadrado há oito anos consecutivos.