Páscoa | Esperada chuva nos feriados

Desde ontem, que o território está a ser afectado por uma área de pressão baixa, o que vai levar à ocorrência frequente de aguaceiros, que se devem prolongar durante os feriados de Páscoa e do Cheng Ming, de acordo com as previsões da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG).

“Um vale depressionário está a afectar a costa do sul da China. Prevê-se a ocorrência de alguns aguaceiros e trovoadas hoje [ontem] e amanhã [hoje]”, podia ler-se no portal oficial. “Além disso, prevê-se que Macau seja afectada por outro vale depressionário desde os feriados da Páscoa até ao início da próxima semana, trazendo aguaceiros mais frequentes e trovoadas”, foi acrescentado.

Em relação ao dia de hoje, os SMG esperavam “céu muito nublado intervalado de abertas”, com “aguaceiros ocasionais”, “dispersos períodos de aguaceiro de trovoada”. Esperava-se que a temperatura variasse entre os 23 e 28 graus.