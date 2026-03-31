Autocarros | Avaliação trimestral em Abril

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) realiza no próximo mês de Abril mais um inquérito trimestral de avaliação do serviço de autocarros públicos, e que se refere ao primeiro trimestre deste ano. A população poderá comentar, em diversas plataformas digitais, indicadores como “serviço e gestão”, meios e equipamentos de transporte e segurança” ou ainda “grau de satisfação dos passageiros”.

A DSAT explica, em comunicado, que no “grau de satisfação dos passageiros” haverá “seis meios para a recolha de opiniões”, representando esta parte “40 por cento da pontuação total da avaliação”.

Emprego | Novo programa tem 12 vagas

Começam hoje as candidaturas para mais um programa de formação profissional e emprego levado a cabo pelo Governo, nomeadamente a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), em parceria com a Sands China. Destinado apenas a residentes, o programa disponibiliza 12 vagas de emprego, recebendo os candidatos primeiro a formação durante 15 meses, ficando depois com o emprego. Há lugares para posições como “Supervisor específico em serviços de mordomo” ou gestor de clientes, entre outras.

Haverá ainda a hipótese de fazer um intercâmbio no Marina Bay Sands, em Singapura, propriedade da Sands China, a fim de “alargar a visão internacional e experiência prática” dos candidatos, destaca um comunicado da DSAL. O processo de candidaturas pode ser feito até ao dia 13 de Abril. Haverá, no dia 23 de Abril, uma palestra para esclarecimento dos candidatos.

Deficiência | Pedidos para subsídio a partir de quarta-feira

Começa esta quarta-feira, 1 de Abril, o prazo para a apresentação de pedidos para o subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência, relativamente ao primeiro trimestre deste ano.

Segundo uma nota da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), os pedidos podem ser submetidos até 30 de Abril, estando abrangidos os trabalhadores portadores do cartão de registo de avaliação da deficiência válido emitido pelo Instituto de Acção Social (IAS), devendo estes ter um número total de horas de trabalho mensal inferior a 128.

Outro critério para atribuição de apoio, é ter um rendimento de trabalho mensal inferior a 35 patacas por hora, ou quando o número de horas de trabalho seja igual ou superior a 128 horas. Outro critério ainda a considerar, é o rendimento de trabalho mensal ser inferior a 7280 patacas.