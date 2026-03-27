“Cão-robô” testado pela CEM na rede energética de Macau

A companhia responsável pelo fornecimento de energia em Macau indicou ontem à Lusa ter começado a testar o uso de robôs para garantir a segurança da rede do território. Segundo Sou Kit Hou, um representante da Companhia de Electricidade de Macau (CEM), a empresa adquiriu um robô quadrúpede, ou “cão-robô”, de fabrico chinês que tem sido testado nos últimos seis meses.

Este “cão-robô” está equipado com imagens térmicas de infravermelhos e câmaras de alta-definição que permitem a detecção de falhas nos equipamentos e a emissão de alertas em tempo real.

“O robô foi colocado numa sub-estação, através de uma câmara instalada nele podemos controlar a temperatura dos geradores à distância e se estão a sobreaquecer. Podemos também fazer o controlo das pessoas que lá estão, se estão autorizadas”, contou Sou à Lusa durante o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2026 (MIECF na sigla inglesa). “Desse modo, podemos controlar a segurança da rede de energia, e ele trabalha 24 horas sem parar. Por agora só temos um, mas se os testes forem bons vamos adquirir mais”.

Planos futuros

A rede de transporte de energia eléctrica de Macau tem 29 subestações de alta tensão, onde têm sido realizados os testes com o novo “cão-robô”, adquirido através de um acordo com uma subsidiária de Guangzhou da companhia de energia estatal China Southern Power Grid International.

“De futuro poderemos utilizá-los na central de energia ou até na rua. No interior da China já é comum utilizar robôs para estas funções, os seus usos são quase ilimitados”, apontou Sou. A China tornou-se o pioneiro mundial em inovação e comercialização de drones e robôs, bípedes e quadrúpedes, com a indústria a receber forte apoio estatal.

Robôs quadrúpedes chineses, desenvolvidos por empresas como a Unitree Robotics e a DEEP Robotics, começaram a ser amplamente utilizados em inspeções industriais, patrulhas de segurança, resgates de emergência e aplicações militares. A Unitree ganhou proeminência depois dos seus robôs humanoides aparecerem na gala do ano novo lunar da televisão estatal CCTV, o maior evento televisionado do país, a realizar movimentos complexos e de artes marciais.

Em Agosto do ano passado, um robô quadrúpede da Universidade de Zhejiang, no leste da China, completou uma corrida de 100 metros em 16,33 segundos, um novo recorde mundial do Guinness. Só as vendas de robôs humanoides chineses devem ultrapassar 23 milhões de unidades até 2040, um aumento considerável para as 28.000 unidades previstas para este ano, segundo analistas do Morgan Stanley em Janeiro.