Lucro da Xiaomi sobe 76% para 41.6 milhões de yuan em 2025 graças a IA e veículos elétricos

China / ÁsiaLucro da Xiaomi sobe 76% para 41.6 milhões de yuan em 2025 graças a IA e veículos elétricos Hoje Macau - 25 Mar 2026 A empresa tecnológica chinesa Xiaomi registou, em 2025, um lucro líquido atribuído de 41.643 milhões de yuan, um aumento de 76% em relação ao ano anterior, foi hoje anunciado. Nas demonstrações financeiras enviadas à Bolsa de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que o volume de negócios cresceu 25% em termos homólogos, atingindo cerca de 457.287 milhões de yuan. A empresa de tecnologia atribuiu este crescimento principalmente a “novas iniciativas”, como os veículos elétricos ou a Inteligência Artificial (IA), que mais do que triplicaram (+223,8%) as receitas. Neste segmento, a Xiaomi vendeu mais de 411.000 veículos no ano passado, superando a meta que tinha estabelecido (350.000). O seu principal negócio, o dos ‘smartphones’, contribuiu com 186.400 milhões de yuan, depois de as vendas terem diminuído 1,96%, para cerca de 165,2 milhões de unidades.