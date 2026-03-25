Desfile internacional | Grupos musicais lusófonos marcam presença

Dois grupos musicais lusófonos, os CRASSH_Recycled de Portugal e a Associação Cultural MoNo de Moçambique, vão participar no Desfile Internacional de Macau, agendado para este domingo.

De acordo com o Instituto Cultural (IC) do território, os CRASSH_Recycled “levam o público numa viagem auditiva de descoberta” ao “explorar o som de objectos” como baldes, capacetes de segurança, ou objectos que vão encontrando. Entretanto, a Associação Cultural MoNo de Moçambique combina dança tradicional, percussão e canções ancestrais, inspirando-se em rituais, celebrações comunitárias e no simbolismo das tradições orais africanas.

O desfile deste ano terá um orçamento de 3,8 milhões de patacas e tem como tema “A Rota Marítima da Seda como uma ponte para o intercâmbio cultural”, promovendo a imagem de Macau como uma “janela vital para o intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente”. Esta edição do desfile, organizado anualmente desde 2011, conta com mais de 10 grupos artísticos, cerca de 1.600 artistas, de países e regiões importantes enquanto centros da Rota Marítima da Seda na Ásia, Europa e África, bem como 50 grupos locais.

A Rota da Seda foi uma antiga e vasta rede de rotas comerciais, ativa entre o século II a.C. e o século XV, que ligava a China ao Mediterrâneo e Europa, facilitando o transporte de seda, especiarias e o intercâmbio cultural, religioso e tecnológico entre o Oriente e o Ocidente.