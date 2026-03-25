BMW | Recolhidos 180.000 veículos na China por risco de incêndio

A fabricante alemã de automóveis BMW lançou uma campanha de recolha de 180.000 veículos na China devido a uma potencial avaria que acarreta risco de incêndio, informou a entidade reguladora do mercado chinês.

A recolha diz respeito a 133.849 veículos produzidos no país asiático e 45.678 importados, fabricados em diferentes períodos entre 2022 e 2025, indicou em comunicado a Administração Estatal para a Regulamentação do Mercado.

“Os veículos em causa apresentam uma avaria relacionada com o mau posicionamento do chicote eléctrico do sistema de ar condicionado do habitáculo dianteiro, durante a substituição do filtro de ar, esta avaria pode provocar a deterioração do chicote”, afirmou. “Em casos extremos, pode ocorrer um curto-circuito, representando um risco de incêndio”, lê-se em comunicado.

As entidades da BMW na China vão proceder gratuitamente à inspecção e ao reposicionamento deste componente nos veículos abrangidos pela recolha e substituir o mesmo em caso de danos, de acordo com o comunicado.