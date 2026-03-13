Taichung | Arguidos de caso de explosão dizem-se inocentes

Cinco dos 13 arguidos do caso da explosão num centro comercial em Taichung, que causou a morte a três residentes de Macau, declararam-se inocentes. O acidente vitimou cinco pessoas, causou 38 feridos e os arguidos estão indiciados por crimes de homicídio por negligência.

De acordo com o jornal Liberty Times, na sessão de quarta-feira do julgamento, a defesa vincou que os arguidos cumpriram as suas obrigações e seguiram as orientações de segurança recomendadas.

A explosão aconteceu a 13 de Fevereiro, no 12.º andar do Centro Comercial Shin Kong Mitsukoshi, onde o espaço de restauração estava a ser renovado. Os residentes de Macau atingidos pela tragédia, todos da mesma família, não estavam no interior do edifício, mas passavam na rua, onde foram atingidos pelos estilhaços da explosão.

Segundo os factos que constam na acusação, o proprietário da área de restauração não fez qualquer pedido de licença para realizar as obras, nem apresentou um plano de segurança especial contra incêndios, antes de começar os trabalhos. Além disso, a acusação aponta que antes do início das obras, as condutas do gás não foram fechadas correctamente, o que terá originado a fuga, que depois levou à explosão. Também os detectores de fugas de gás foram removidos durante as obras, o que levou a acusação a considerar que quase todo o mecanismo de segurança contra incêndios estava comprometido.

Ruptura de conduta

Na perspectiva da acusação, o acidente aconteceu quando os operários estavam a utilizar uma máquina para remover o tecto e furaram, sem se aperceberem, a conduta principal de gás do edifício, assim como um cano de abastecimento secundário.

A ruptura levou a uma fuga que fez com que no espaço de 35 minutos fossem libertados para a área da restauração 157,5 metros cúbicos de gás. Quando um outro trabalhador utilizou uma cortadora eléctrica, gerou-se a faísca responsável pela explosão.

Na quarta-feira, o tribunal ouviu o empreiteiro e quatro trabalhadores, com todos eles a declararem-se inocentes do crime de homicídio por negligência. Por sua vez, os advogados dos arguidos contestaram a versão da acusação, por entenderem que não está provado que o acidente esteja ligado à actuação dos arguidos durante as obras.

A família de Macau afectada pela tragédia, durante as férias, era composta por sete elementos. Nos momentos logo a seguir à explosão foram declaradas duas mortes, do avô e da avó. No entanto, a filha do casal morreu mais tarde, depois de ter sofrido ferimentos graves e ser transportada para Macau.