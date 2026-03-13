Michelin | Guia adiciona “A Lorcha” à lista “bib gourmand”

Manchete SociedadeMichelin | Guia adiciona “A Lorcha” à lista “bib gourmand” João Luz - 13 Mar 2026 O restaurante “A Lorcha”, que oferece uma variedade de comida portuguesa e macaense, foi adicionado à lista de restaurantes “bib gourmand” de Macau, anunciou ontem a organização do Guia Michelin. A 18.ª edição do guia para as duas regiões passou a incluir um total de 83 estabelecimentos reconhecidos na distinção “bib gourmand”, conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas. Destes, 70 encontram-se em Hong Kong e 13 em Macau, entre eles os portugueses “O Castiço”, “O Restaurante Litoral” e agora “A Lorcha”, mais um do que em 2025. O restaurante “A Lorcha” foi promovido da lista de restaurantes seleccionados, estabelecimentos recomendados pelo guia que não possuem estrelas Michelin. Localizado na zona do Porto Interior, o restaurante foi fundado por Adriano das Neves, um macaense filho de pai português e de mãe chinesa, servindo comida portuguesa ou macaense. A organização do Guia Michelin sugere uma refeição que comece com pastéis de bacalhau, antes da chegada à mesa da carne de porco à alentejana, do arroz de marisco ou o prato macaense galinha à portuguesa. A selecção de 2026, segundo os inspectores do guia, reflecte “os sabores dinâmicos e a riqueza cultural” da região, abrangendo desde comida de rua inovadora até receitas familiares tradicionais. O director internacional do Guia Michelin, Gwendal Poullennec, sublinhou que a lista deste ano “representa de forma magnífica a diversidade e a energia” das cenas culinárias em Hong Kong e Macau. Requinte a frescura O restaurante Nok Song é outra novidade de Macau na lista “bib gourmand”. O restaurante na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues é amplamente elogiado pela organização do prestigiado guia. Desde a decoração com “abóbadas grandiosas como uma catedral gótica”, ao “piso de madeira escura, painéis de parede e móveis que conferem aconchego e requinte ao ambiente”, o Guia Michelin salienta a criativa fusão culinária com ponto de partida nos sabores da Tailândia. Entre os pratos do Nok Song que merecem especial atenção, destaque para a salada picante de camarão cru, o caril vermelho de palmito com pescoço de porco ibérico da Espanha, e para sobremesa o soufflé de manga em forma de panqueca enrolada. O responsável destacou ainda a variedade de cozinhas presentes entre os novos premiados, incluindo clássicos cantoneses, pizza, Chiu Chow, tailandesa, do sudeste asiático e portuguesa. A divulgação completa da selecção de restaurantes do Guia Michelin Hong Kong e Macau 2026 está marcada para 19 de Março.