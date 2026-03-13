Santa Maria da Feira e Matosinhos na festa internacional da gastronomia

Santa Maria da Feira e Matosinhos participam este mês na Festa Internacional da Cidades de Gastronomia de Macau, cujo orçamento foi reforçado devido ao impacto da guerra no Irão na aviação, foi ontem anunciado.

Santa Maria da Feira, Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO desde 2021, regressa a Macau para o evento que se realiza entre 20 e 29 de Março, disse aos jornalistas a directora dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes.

De Santa Maria da Feira vão estar em Macau as ‘chefs’ Elisabete Miranda e Clara Santos, de acordo com a DST, que notou ainda que Matosinhos, na lista da UNESCO apenas desde Outubro, estreia-se nesta edição, embora não esteja representada por ‘chefs’ daquela cidade. Ainda do universo de língua portuguesa, complementou Senna Fernandes, estão representadas as cidades brasileiras de Belém, Belo Horizonte, Florianópolis e Paraty.

“Até à data, o número de cidades participantes já ultrapassou os das edições anteriores, atraindo quase 40 cidades de todo o mundo, incluindo oito cidades que receberam a designação no ano passado”, declarou a responsável.

Para este ano, o evento vai contar com um orçamento de “aproximadamente 31 milhões de patacas”, o que representa um acréscimo de mais de três milhões de patacas em relação à edição anterior, o que Senna Fernandes justificou com o impacto da guerra do Irão nas ligações aéreas.

Dinamizar o NAPE

Demonstrações culinárias, debates académicos e intercâmbios sobre a preservação do património gastronómico são alguns dos eventos em destaque nesta festa, que este ano transpõe o recinto da Doca dos Pescadores e estende-se às ruas de Cantão e de Xangai.

“O objectivo passa por aproveitar os efeitos sinergéticos de um grande evento, aumentar a visibilidade da zona da NAPE e dinamizar conjuntamente a vitalidade económica da comunidade”, notou Helena de Senna Fernandes.

O programa desta edição da Festa Internacional da Cidades de Gastronomia de Macau inclui ainda a Avenida de Gastronomia Internacional, com cem bancas de comida: 28 de cidades do Interior da China (Chengdu, Shunde, Yangzhou, Huaian, Chaozhou e Quanzhou), 32 de cidades das Américas, África e Ásia, e 40 bancas de Macau.

Além disso, ‘chefs’ de 25 cidades criativas de gastronomia irão realizar 53 demonstrações culinárias.

Este ano, irão estrear ainda o Lounge de Vinhos Mundiais e o Mercado Internacional de Produtos Gastronómicos de Excelência, “demonstrando a diversidade da cultura gastronómica de cada uma das Cidades Criativas de Gastronomia e o charme do “turismo + gastronomia” de Macau, enriquecendo a experiência dos visitantes”, reforçou a DST.