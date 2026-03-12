A Geopolítica do Ponto de Ignição

(Continuação da edição de 5 de Março)

Ao mesmo tempo, Israel enfrentava pressões internas e externas para agir. A possibilidade de um Irão nuclear era vista como uma ameaça intolerável, e sectores do establishment de defesa argumentavam que a inacção poderia resultar numa mudança irreversível no equilíbrio de poder regional. Os Estados Unidos, embora relutantes em envolver se num novo conflito no Médio Oriente, estavam vinculados a compromissos de segurança que tornavam difícil permanecerem à margem caso Israel fosse alvo de ataques significativos.

Assim, a 28 de Fevereiro, o sistema regional encontrava se numa situação de instabilidade crítica. A dissuasão estava fragilizada, os canais diplomáticos encontravam se bloqueados e a margem para erros de cálculo era mínima. A partir deste ponto, qualquer incidente como um ataque de um proxy, erro de interpretação ou movimento militar mal calculado poderia desencadear uma escalada rápida e potencialmente devastadora.

Após 28 de Fevereiro, o Médio Oriente entrou numa nova fase de incerteza depois da morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, num ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel. Na madrugada desse dia, uma vaga de bombardeamentos aéreos de grande escala atingiu alvos militares e governamentais em Teerão e noutras zonas estratégicas do país. Entre os alvos encontrava se o complexo onde Khamenei trabalhava e residia; foi aí que, segundo a confirmação posterior da Casa Branca e de responsáveis israelitas, o líder de 86 anos foi morto, juntamente com altos responsáveis dos Guardas da Revolução e membros próximos da sua família.

Durante algumas horas, o silêncio oficial iraniano alimentou rumores e contra informação. A confirmação formal chegou através dos meios de comunicação estatais iranianos, que anunciaram que o “Líder da Revolução Islâmica” tinha sido “martirizado” no ataque da “América e do regime sionista” na manhã de sábado, 28 de Fevereiro. Foi decretado um luto nacional de 40 dias, acompanhado de vários feriados públicos, enquanto a Constituição iraniana previa que um conselho composto pelo Presidente, o chefe do poder judicial e um membro do Conselho dos Guardiães assumisse provisoriamente as funções de liderança, na ausência de um sucessor designado.

A notícia da morte de Khamenei desencadeou reacções profundamente contrastantes dentro e fora do Irão. Em várias cidades iranianas, sobretudo em Teerão, registaram se manifestações de luto, com pessoas vestidas de negro a concentrarem se em praças centrais, chorando e entoando slogans religiosos e políticos. Ao mesmo tempo, noutras zonas urbanas, sobretudo em bairros com histórico de contestação ao regime, ouviram se buzinas, música alta e até fogo de artifício, numa celebração espontânea do fim de um líder associado a décadas de repressão.

A diáspora iraniana, espalhada por capitais ocidentais, também reagiu de forma intensa. Em Londres, Frankfurt, Toronto e outras cidades, milhares de iranianos e apoiantes juntaram se em manifestações que misturavam alívio, euforia e um sentimento de fim de era. Vídeos partilhados nas redes sociais mostravam multidões a dançar, a gritar slogans contra o regime e a celebrar o que muitos descreviam como a primeira oportunidade em décadas para imaginar um futuro político diferente para o Irão.

Em paralelo, o aparelho de Estado iraniano procurou projectar uma imagem de continuidade e resistência. As forças armadas e os Guardas da Revolução lançaram mísseis e drones contra alvos em Israel e contra bases americanas na região, numa resposta que, embora significativa, parecia calibrada para mostrar capacidade de retaliação sem escalar imediatamente para uma guerra total. Israel e os Estados Unidos, por seu lado, mantiveram operações militares “pesadas e cirúrgicas”, segundo declarações de responsáveis americanos, insistindo que os ataques continuariam enquanto considerassem que a infra estrutura militar iraniana representava uma ameaça.

Nos dias seguintes, até ao presente, o debate internacional centra se em duas questões; a primeira, de quem sucederá a Khamenei e a segunda, de como a sua morte reconfigurará o equilíbrio de forças no Médio Oriente. É de recordar o percurso do líder, desde a sua participação na Revolução de 1979, passando pela presidência durante a guerra Irão Iraque, até às décadas em que consolidou um sistema teocrático fortemente securitário, apoiado numa vasta rede de milícias e aliados regionais.

Ao mesmo tempo, voltaram a circular excertos de discursos recentes de Khamenei, incluindo uma intervenção de Fevereiro em que descrevia os Estados Unidos como um império em declínio e insistia na necessidade de o Irão manter “armas dissuasoras” capazes de afundar navios de guerra americanos. Nessa mesma intervenção, terá dito que o seu corpo “valia pouco” e que, mesmo que o matassem, a verdadeira perda só ocorreria se os iranianos abandonassem os princípios da revolução. Essas palavras, reinterpretadas à luz da sua morte, foram usadas tanto por apoiantes, que as leram como um testamento político, como por opositores, que as viram como o último eco de uma era que chegou ao fim sob fogo estrangeiro.

No plano interno, o regime procurou controlar a narrativa. A censura intensificou se, o acesso à internet foi restringido em várias regiões e as forças de segurança foram mobilizadas para prevenir grandes concentrações não autorizadas. Ainda assim, vídeos de celebrações e de pequenos protestos continuaram a surgir, sinalizando uma sociedade profundamente dividida entre lealdade ideológica, medo do caos e desejo de mudança. Em simultâneo, começaram a surgir rumores sobre possíveis equilíbrios de poder entre facções conservadoras, Guardas da Revolução e clérigos de alto escalão, todos conscientes de que a escolha do próximo líder definirá o rumo do país por décadas.

No exterior, governos e organizações internacionais reagiram com uma mistura de prudência e preocupação. Alguns países sublinharam o risco de uma escalada regional, dado o papel central do Irão em conflitos na Síria, Líbano, Iraque e Iémen. Outros viram na morte de Khamenei uma oportunidade para reabrir canais diplomáticos, na esperança de que uma nova liderança pudesse estar mais aberta a compromissos sobre o programa nuclear e sobre a política regional. Ao mesmo tempo, a possibilidade de um vácuo de poder prolongado, com lutas internas entre elites iranianas, foi identificada como um cenário que poderia aumentar a instabilidade, alimentar fluxos de refugiados e criar espaço para actores extremistas.

Quanto ao futuro, é provável que os próximos meses sejam marcados por três dinâmicas principais. Em primeiro lugar, uma disputa silenciosa, mas intensa, dentro do sistema iraniano, em torno da sucessão, em que os Guardas da Revolução procurarão garantir que qualquer novo líder preserve os seus interesses e a sua autonomia, enquanto sectores clericais poderão tentar recuperar algum primado religioso sobre o aparelho militar. Em segundo lugar, a sociedade iraniana, especialmente as gerações mais jovens, continuará a testar os limites do regime, alternando entre momentos de mobilização e períodos de retraimento, consoante a repressão e as oportunidades políticas. Em terceiro lugar, a relação com o exterior será marcada por um equilíbrio delicado entre confrontação e negociação, pois o Irão dificilmente abandonará a sua postura de resistência face aos Estados Unidos e a Israel, mas poderá, por necessidade económica e política, explorar vias de desanuviamento parcial com a Europa, com países vizinhos e com potências como a China e a Rússia.

É também plausível que, a curto prazo, se mantenha um nível elevado de tensão militar na região. Milícias aliadas ao Irão, como o Hezbollah no Líbano ou grupos xiitas no Iraque, poderão intensificar ataques de baixa intensidade para mostrar que a “rede de resistência” permanece activa, mesmo sem Khamenei. Israel e os Estados Unidos, por seu lado, continuarão vigilantes e dispostos a responder com força a qualquer acção que considerem uma ameaça directa. No entanto, todos os actores sabem que uma guerra aberta e prolongada teria custos incalculáveis, o que pode funcionar como travão a uma escalada descontrolada.

No horizonte mais longo, a morte de Ali Khamenei será provavelmente lembrada como um ponto de inflexão e o fim de uma liderança que moldou a identidade política do Irão pós revolucionário, e a abertura de um período em que nada está garantido nem a continuidade rígida do sistema actual, nem uma transição rápida para um modelo mais plural. Entre o luto oficial, as celebrações nas ruas e o silêncio tenso dos corredores do poder, o país encontra se, nestes primeiros dias de Março de 2026, suspenso entre o passado que se fechou sob bombas e um futuro ainda por escrever.

A evolução da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, bem como o impacto dos ataques iranianos sobre vários países árabes, revela um conflito que se tem alargado rapidamente e que provocou perturbações profundas na segurança regional, na aviação e no comércio internacional. Os Estados Unidos e Israel têm concentrado esforços em destruir a capacidade militar iraniana, atingindo centros de comando, infra estruturas dos Guardas da Revolução e projectos ligados a mísseis e operações navais. O Presidente americano admitiu que a operação poderá prolongar se por semanas, justificando a com a necessidade de eliminar ameaças, travar o apoio iraniano a grupos armados e impedir avanços no programa nuclear. Israel, por seu lado, intensificou ataques a Teerão e a instalações estratégicas, garantindo que continuará a atingir centros de decisão iranianos. Em resposta, o Irão lançou mísseis e drones contra Israel, bases americanas e vários países árabes, afirmando agir em legítima defesa e prometendo punir qualquer agressão ao seu território.

A expansão do conflito tornou se evidente quando ataques iranianos atingiram pelo menos oito países árabes como o Bahrain, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Jordânia, Iraque e Omã provocando danos em aeroportos e infra estruturas civis, especialmente em Dubai, Abu Dhabi, Bahrain e Kuwait, onde terminais foram danificados e voos cancelados. O encerramento do espaço aéreo em vários destes países gerou milhares de cancelamentos e perturbações no tráfego internacional. Paralelamente, o Irão fechou o Estreito de Ormuz, por onde circula uma parte significativa do petróleo mundial, aumentando o risco de uma subida acentuada dos preços do crude e expondo a vulnerabilidade económica global. Estes ataques revelam a intenção iraniana de elevar o custo regional da ofensiva americana e israelita, atingindo não apenas alvos militares, mas também centros económicos estratégicos do Golfo.

A comunidade internacional reagiu com preocupação crescente. A União Europeia, a ONU e diversos governos alertaram para o risco de uma guerra prolongada com consequências imprevisíveis para o Médio Oriente e para a economia global. O Secretário Geral da ONU apelou a um cessar fogo imediato, sublinhando que a escalada ameaça a estabilidade internacional. Os países árabes, embora críticos da agressividade iraniana, receiam ser arrastados para um conflito que não controlam. Alguns, como o Qatar, condenaram abertamente a escalada, enquanto outros reforçam medidas de segurança e procuram vias diplomáticas para evitar um envolvimento directo.

Quanto ao futuro, três cenários principais parecem plausíveis. O mais provável, a curto prazo, é o de uma escalada prolongada, com o Irão a manter ataques para preservar credibilidade e dissuasão, enquanto os Estados Unidos e Israel intensificam operações para degradar a capacidade militar iraniana. Neste cenário, os países árabes vizinhos continuarão vulneráveis a ataques indirectos, mesmo sem participarem activamente na guerra.

Um segundo cenário, menos explosivo, aponta para um conflito controlado mas sem resolução, marcado por ciclos de ataques e contra ataques, em que o Irão poderia optar por respostas calibradas para evitar destruição total, enquanto os Estados Unidos poderiam reduzir operações após declararem objectivos cumpridos, mantendo ainda assim pressão militar e económica.

Um terceiro cenário, menos provável a curto prazo, envolve pressão diplomática suficiente para conduzir a um cessar fogo, algo que poderia ocorrer se o impacto económico global sobretudo no mercado petrolífero se tornar insustentável, ou se potências como a China, a Rússia e países europeus intensificarem esforços de mediação, ou ainda se o Irão enfrentar dificuldades internas que limitem a sua capacidade de manter o conflito.

Para os países árabes vizinhos, as consequências são evidentes como a instabilidade interna alimentada pelo receio de novos ataques; impacto económico severo nos sectores da aviação, turismo e energia; pressão crescente para escolherem lados num conflito que prefeririam evitar; e o risco de envolvimento militar involuntário caso novos ataques provoquem baixas significativas ou danos críticos. A região encontra se, assim, num equilíbrio frágil, onde cada novo ataque pode alterar o rumo da guerra e ampliar ainda mais o seu alcance.