Concerto | Kiri T em estreia ao vivo no sábado no Broadway Theatre

O Broadway Theatre será o primeiro palco de Macau em que Kiri T vai actuar. O concerto de estreia está marcado para sábado e a cantora, uma das principais vozes da nova geração de artistas de Hong Kong, promete criar uma atmosfera intimista e de libertação de amarras de timidez

Uma das mais interessantes vozes da nova geração de cantores de Hong Kong estreia-se no sábado em Macau. O primeiro concerto de Kiri T no território está marcado para o Broadway Theatre às 20h. Ontem ainda havia bilhetes para os lugares mais afastados do palco, que podem ser comprados na bilheteira online por 680 patacas.

O concerto, intitulado “Olá, introvertido” marca a toada da atmosfera que a artista quer criar no Broadway Theatre: um santuário e “local intimista de refúgio emocional, onde os introvertidos podem libertar-se, conectar-se e curar-se em liberdade através da música”, descreve a organização do espectáculo da artista de Hong Kong.

Desde que surgiu na cena musical da região vizinha, Kiri T (Kiri Tse Hiu Ying), foi conquistando fãs dedicados, apesar da forma errante como salta de géneros musicais a cada registo discográfico, passando do tradicional cantopop para sonoridades indie mais intimistas, ou mais expansivas de rock emo, com desvios cheios de alma R&B adentro ou incursões pela música electrónica. A capacidade para se transformar conferiu a Kiri T a reputação de uma artista com uma visão e expressividade artística em expansão.

“Fluente em cantonês, inglês e mandarim, a cantora transita com facilidade entre os idiomas, combinando um controlo vocal refinado com sinceridade emocional para criar músicas que ressoam profundamente”, descreve a organização.

Apesar do frenesim criativo, Kiri T criou uma persona introvertida focada na escrita de canções que se assemelham a diários emocionais, com reflexões tranquilas e honestas sobre o amor e a vida quotidiana, oferecendo momentos de reconhecimento e conforto em baladas sussurradas.

A gentileza dos milhões

Um fenómeno de popularidade, Kiri T acumula milhões de streams em plataformas como o Spotify ou YouTube. Por exemplo, o videoclip da música “You Gotta Screw Up At Least Once”, lançado em há cerca de dois anos, já ultrapassou as 11 milhões de visualizações no YouTube e 15 milhões de streams no Spotify.

No perfil de Spotify, Kiri T refere que cresceu entre Hong Kong, Reino Unido e Estados Unidos. “Adoro belas melodias, instrumentações exuberantes e letras que cortem fundo. Sofro e uma insana ansiedade, mas cachorrinhos tornam tudo melhor.” É assim que a cantora se descreve.

A carreira de Kiri T começou muito cedo. Aos 14 anos já compunha músicas para a diva do cantopop Joey Yung. Antes de chegar aos 20 anos, e com algumas músicas escritas, Kiri T assinava com a editora Goomusic, de Denise Ho. Em 2015, lançou o primeiro single em nome próprio “Twenty-Something”, que acabou por ser remisturado por Lucian ultrapassando 7 milhões de streams no Spotify. Esta exposição acendeu o rastilho que fez explodir a carreira da jovem artista.

Entre singles lançados em inglês ou cantonês, em 2019 foi lançado o disco de estreia de Kiri T “Golden Kiri”, o primeiro de três discos em dois anos.

Em 2022, a cantora ganhou os prémios de melhora cantora e melhor música nos Whats Good Music Awards, com o reconhecimento a ser alargado a outros prêmios de música.

João Luz