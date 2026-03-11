Cultura chinesa | Workshops antecipam fim de temporada de espectáculos

O final da 1.ª Temporada de Espectáculos de Cultura Chinesa aproxima-se. No fim de Março, apresenta-se a peça de teatro dança “Mulan”, e este fim-de-semana arrancam uma série de workshops inspirados na personagem mitológica. Vestuário, artesanato e joalharia serão os temas das oficinas que terão lugar na Casa da Literatura de Macau e na Casa de Lou Kau

A partir de sábado, a Casa da Literatura de Macau e a Casa de Lou Kau vão receber três workshops inspirados na lenda milenar de Mulan, em jeito de antecipação para os espectáculos que vão encerrar a 1.ª Temporada de Espectáculos de Cultura Chinesa.

O Workshop “Veste-te e Dança como Mulan” irá possibilitar uma experiência partilhada entre pais e filhos, com idades entre os 4 e 8 anos, vestidos com trajes étnicos de dança chinesa. Esta actividade realiza-se na Casa da Literatura de Macau no sábado, entre as 10h30 e 12h30 e das 15h às 17h, e no domingo, das 15h às 17h.

Já a Casa de Lou Kau, vai acolher dois workshops, um de quilling (desenhos feitos com papel enrolado, fitas de cetim e outros materiais) e modelagem em argila leve, destinados a participantes a partir dos 6 anos de idade.

O “Mulan: Workshop de Filigrana em Papel” está marcado para os dias 14, 21 e 28 de Março, sempre entre as 15h e as 17h, enquanto o “Mulan: Workshop de Criação em Argila Super-leve” terá lugar nos dias 15, 22 e 29 de Março, com o mesmo horário.

O Instituto Cultural (IC) indica que os residentes de Macau interessados ​​podem consultar os detalhes e inscrever-se através da secção “Inscrição em Actividades” da Conta Única de Macau. Caso o número de inscritos exceda a lotação, a selecção dos participantes será feita por sorteio.

O princípio do fim

A 1.ª Temporada de Espectáculos de Cultura Chinesa encerra com a peça de dança teatro “Mulan”, pelo Grupo de Artes e Espectáculos de Ningbo, que subirá ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau nos dias 27 e 28 de Março, às 19h30. A peça, dirigida em conjunto pelas “aclamadas estrelas gémeas da dança chinesa” Zhou Liya e Han Zhen, conquistou vários prémios nacionais, incluindo o “Prémio Projecto Cinco-Um” e o “Prémio Flor de Lótus de Dança Chinesa”, contando com actuações em diversos países e regiões, tanto na China como no estrangeiro.

Os bilhetes para os espectáculos no Centro Cultural de Macau estão à venda na Bilheteira de Enjoy Macao, e custam entre 120 e 400 patacas, com 50 por cento de desconto para quem tem “Cartão de Identidade de Residente de Macau válido, Cartão de Estudante a Tempo Inteiro, Cartão de Professor de Macau”, ressalva o IC.

Mulan é uma lenda clássica muito conhecida na China. Centrada na piedade filial, lealdade, coragem e amor, a obra narra o percurso e a transformação de uma bela jovem camponesa numa heroína lendária, “transmitindo as virtudes tradicionais chinesas e sentimentos humanistas que transcendem o tempo e o espaço”.

“Ao fundir engenhosamente dança, artes marciais, teatro e elementos tecnológicos, a produção confere renovada vitalidade a personagens clássicos”, descreve o IC.

A peça centrada na figura mitológica da camponesa tornada guerreira heroica fecha com chave de ouro a primeira temporada de espectáculos que arrancou em Novembro do ano passado. No total, foram organizados 37 espectáculos e actividades paralelas, que o IC indica terem sido “vistos por mais de dez mil pessoas”.

O ciclo cultural conta com o patrocínio da secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura e é organizado em conjunto pelo IC e o Departamento de Publicidade, Cultura e Desporto do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM. Além disso, tem também o apoio das direcções de serviços de Turismo e de Educação e de Desenvolvimento da Juventude e do Instituto para os Assuntos Municipais.