Cinema | Estão abertas até 10 de Abril candidaturas a apoio para curtas

Está aberto o período de candidaturas ao programa de apoio financeiro a produções de curtas-metragens até ao próximo dia 10 de Abril, destinado a residentes portadores de BIR maiores de 18 anos.

O programa tem três categorias: Documentário, Curta-metragem de ficção e Animação, e cada categoria está dividida em três níveis: Avançado, Livre e Iniciados.

O júri do programa será composto por profissionais do sector, convidados pelo Instituto Cultural, que irá seleccionar um máximo de 16 projectos, que vão receber um “montante total até 1,55 milhões de patacas, dependendo da categoria e do nível”. Cada projecto seleccionado poderá receber, individualmente, um valor máximo de 280 mil patacas para custos de produção.

Entre as curtas seleccionadas, o júri seleccionará um máximo de três obras de destaque, cujos participantes terão direito a serviços de planeamento estratégico para festivais de cinema e de promoção comercial internacional, por um ano.

Os interessados podem consultar o regulamento e descarregar o formulário de inscrição no portal do Instituto Cultural. Os formulários e devida documentação têm de ser entregues no Edifício do Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, até às 17h30 de 10 de Abril, ou através de e-mail até às 23h59 do mesmo dia.

O Governo realça que a atribuição deste apoio tem como objectivo “elevar o profissionalismo, a competitividade no mercado e a visibilidade internacional das curtas-metragens seleccionadas. Este ano o programa introduz novas medidas de apoio específico”.