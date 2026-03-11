Exposição | Aguarelas de Hana Tou Mei Kun no Fantasia 10 até 29 de Abril

EventosExposição | Aguarelas de Hana Tou Mei Kun no Fantasia 10 até 29 de Abril João Luz - 11 Mar 202611 Mar 2026 A exposição “Aguarelas de Hana Tou Mei Kun”, está em exibição no edifício Fantasia, na Calçada da Igreja de São Lázaro, até ao próximo dia 29 de Abril. A mostra reúne mais de 30 peças recentes da jovem artista local, “com destaque para paisagens em aguarela, juntamente com esboços e obras em acrílico e pinturas em azulejo”. De acordo com a curadora Leong Kit Man, as pinturas de Hana Tou Mei Kun “capturam a beleza serena de uma brisa suave e, tal como a pintura, assim é a pintora”. A curadora da mostra descreve a artista como “uma professora de arte empática, gentil e atenciosa, que cultivou inúmeros talentos artísticos jovens”. Hana Tou Mei Kun foi aluna do artista local Dor Lio Hak Man e prosseguiu estudos em Taiwan, na Universidade Nacional de Chiayi e na Universidade Ming Chuan. Actualmente, é professora de arte Reflectindo sobre os seus anos de prática, a artista revela que “sempre se sentiu atraída por paisagens em aguarela, com o fluxo rápido e livre das pinceladas a inspirar-lhe grande alegria”, descreve a organização da exposição. “Aguarelas de Hana Tou Mei Kun” é organizada pela Associação de Arte Jovem de Macau, em colaboração com a Associação Promotora para as Indústrias Criativas na Freguesia de São Lázaro, a 10 Fantasia e a Associação de Comunicação de Professores de Arte de Macau. A exposição pode ser visitada diariamente, entre as 11h e as 18h, excepto nas segundas-feiras.