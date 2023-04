“Tesouros de Macau” | Exposição de aguarelas abre amanhã ao público na FRC

É inaugurada amanhã, na Fundação Rui Cunha, a exposição de aguarelas intitulada “Tesouros de Macau” da autoria do arquitecto e pintor português Vasco Bobone, um evento inserido no programa de comemorações do 11º aniversário da Fundação Rui Cunha (FRC). Serão exibidas 39 aguarelas comissionadas pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau ao artista para a composição de um livro intitulado “Tesouros de Macau”, publicado em 2012, e que mais tarde foram adquiridas pelo advogado Rui Cunha.

“O convite para pintar os tesouros patrimoniais de Macau em aguarelas, que me foi dirigido pela Direcção dos Serviços de Turismo da RAEM, representou um desafio que passou por diferentes etapas. Tudo começou com a visita à cidade, e sobreveio então o interesse em aprofundar a sua História. Não foi difícil, tanto pelas interessantes leituras para que fui remetido, como pela oportunidade de inesquecíveis conversas com personalidades que tive o gosto de conhecer, que aqui vivem ou viveram. Senti então com intensidade a dimensão mais profunda do que constitui a beleza, diria mágica, de Macau, que resulta de tão extraordinários acontecimentos históricos e culturais”, revelou no livro o autor.

Vasco d’Orey Bobone nasceu em 1944. Licenciado em arquitectura, fez estudos de Pintura e História de Arte em Itália. Como arquitecto e como professor universitário especializou-se em restauro e adaptação de edifícios históricos. A pintura de aguarelas, a que se dedica, levou-o a fazer exposições individuais em Portugal e no estrangeiro, tendo trabalhos publicados já em vários livros. As obras vão estar expostas até 6 de Maio de 2023.